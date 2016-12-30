田中千繪懷孕了？上節目頻作嘔懷疑有喜

田中千繪、范逸臣、安乙蕎上《娛樂百分百》，現場與主持人愷樂、「毛弟」邱翊橙玩到忘我。（八大提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕范逸臣、田中千繪、安乙蕎到八大綜合台《娛樂百分百》宣傳新電影《52Hz, I love you》，現場進行演技大考驗，其中一道考題是猜誰喝到檸檬汁，由於田中千繪一喝完飲料就咳嗽作嘔，被愷樂開玩笑猛虧：「懷孕了！恭喜妳！」范逸臣答腔：「這如果是演的話，直接就是影后了啦！」聽得田中千繪害羞不已。

田中千繪、范逸臣、安乙蕎上《娛樂百分百》，現場與主持人愷樂、「毛弟」邱翊橙玩到忘我。（八大提供） 田中千繪、范逸臣、安乙蕎上《娛樂百分百》，現場與主持人愷樂、「毛弟」邱翊橙玩到忘我。（八大提供）

「毛弟」和范逸臣PK挑戰30秒落淚，為了幫助毛弟醞釀悲傷情緒，愷樂還特別交代keyboard老師要下令人難過的音樂，就在全場屏息期待毛弟的演出時，沒想到老師放的歌曲，居然是愷樂的《久等了》，讓他一聽到旋律就忍不住隨之舞動，當場哭笑不得，愷樂更怒喊：「這是快樂的歌啦！」

節目中愷樂指揮戴上眼罩的毛弟，把黏在她身上的便利貼吹掉，兩人聯手險勝來賓隊，事後愷樂直誇毛弟肺活量超大，讓她的裙子幾乎要飛起來，差點穿幫，他一聽大嘆：「可惜剛剛怎麼沒把眼罩拿開？」笑翻全場，精彩內容於明晚（12/31）晚間6點播出。