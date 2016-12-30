（影音）勤練柔術、格鬥、槍法 基努李維凶狠誓言殺光擋路者

基努李維繼2014年《捍衛任務》後，再度於《捍衛任務2：殺神回歸》化身地表最強「殺神」約翰維克。（威視提供）

〔記者莊沛儀／台北報導〕 好萊塢男星基努李維繼2014年《捍衛任務》後，再度於《捍衛任務2：殺神回歸》化身地表最強「殺神」約翰維克；此次他在片中展現格鬥、巴西柔術，還有各式槍枝以及打鬥技巧，敬業的他不喊累，更直言：「這是一定要的！我希望能帶給觀眾更刺激的感受！」武術訓練師也大讚他耐力驚人：「基努李維是我訓練過最努力的人，根本是人體潛能終極的探索者！」

基努李維強調，片中幾乎所有動作都是他親自出馬，「為了呈現超越首集的動作戲，我認為親自上陣是一定要的，這樣才能讓觀眾感受到最真實的反應，與最刺激的動作效果！」導演查德史塔赫斯基也表示，上一集描繪了「約翰維克」退休後再起的感覺，這一次則更要讓基努李維展現身為「地表最強殺神」的狠勁，「任何東西到他手中就可以成為兇器，絲毫不見退休的生疏感，基努李維的表現為這個角色增加了非常大的可信度」，更笑說他為戲所做的訓練宛如真正的殺手！

基努李維在片中展現格鬥、巴西柔術，還有各式槍枝以及打鬥技巧。（翻攝自網路）

《捍衛任務2：殺神回歸》的故事發生在首集的四天後，重出江湖的「殺神」約翰維克得知先前的盟友計畫控制一個神秘的國際刺客協會，由於兩人曾立下血誓盟約，約翰不得不再度提槍上陣，並因此來到羅馬，與一些世上最致命的殺手展開對決，這場殺手戰爭裡，約翰將使出渾身解數、直搗黃龍，並將擋住他去路的人一一解決。該片將於明年2月10日在台與全美同步上映。

《捍衛任務2：殺神回歸》正式預告片：（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）