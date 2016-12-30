被影射李宗瑞「月事妹」 余文樂新歡駁斥

余文樂（右）新歡王棠云（左），被網友爆料是李宗瑞性侵案中的月事妹，王棠云經紀公司出面駁斥。（翻攝自微博、臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕余文樂今天PO文甜認女友，「皮帶千金」王棠云，兩人PO文認愛後，讓不少粉絲心碎，也有大批網友支持祝福小倆口。孰料，有網友爆料指出，本名王予柔的王棠云，就是先前李宗瑞性侵案中的「月事妹王予柔」，在微博上吵得沸沸揚楊，還有網友出言怒指王棠云根本不配和余文樂在一起。王棠云所屬的經紀公司傑星傳播今天發表聲明，澄清王棠云和李宗瑞性侵案的女主角只是同名同姓，純屬巧合，呼籲網友不要再以訛傳訛。

王棠云經紀公司澄清，王棠云並非李宗瑞偷拍影片主角，呼籲網友誤再以訛傳訛。（翻攝自傑星傳播微博）

近日余文樂和王棠云的戀情引起網友關注，有網友爆料，王棠云曾被捲入李宗瑞性侵案，還因為當時被法官「認證」自願，導致被未婚夫解除婚約。消息傳出後讓不少粉絲不滿，紛紛要求王棠云「放過余文樂」，王棠云的微博留言被大批網友塞爆。今天她所屬的經紀公司傑星傳播在微博發表聲明，表示王棠云和李宗瑞偷拍影片中的王予柔同名同姓但並非同一人，希望網友不要再傳遞錯誤資訊，並表示將對留言者保留法律追訴權。

王棠云經紀公司聲明全文。（翻攝自傑星傳播微博）

不過聲明發出後，依然引起網友兩極言論，有網友慶幸傑星傳播終於出面澄清，並希望傑星傳播要對惡意散布謠言的的網友提告，但也有網友認為，明明就王棠云和影片主角長得很像，「同名同姓、同一張臉、同一個爹，當誰傻呢」。

王棠云經紀公司聲明發出後，引發網友正反評論，還是有網友不相信王棠云和月事妹是不同人。（翻攝自傑星傳播微博）