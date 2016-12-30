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田亞霍認愛大4歲女友 「為愛再拚5年」

2016/12/30 19:01

田亞霍（左）日前透露有個交往大4歲的女友。（豐華提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕新生代歌手田亞霍自網路竄紅，去年被張小燕簽約正式出道，今年1月份發行個人EP，12月推出首張專輯《It’s You&Elvis》。演藝事業越來越順遂的他，感情也不惶多讓，日前還認愛了大4歲的圈外女友，更自稱是個貼心男友「因為這段感情比尊嚴重要。」

田亞霍推出首張專輯，創下不錯成績。（翻攝田亞霍臉書）

據《ETtoday》報導，今年21歲的田亞霍日前透露與大4歲的女友「H小姐」交往一年，兩人是在學校活動上結識。雖然年齡上有些差距，但田亞霍自稱擁有「老靈魂」，他說自己個性較成熟，而女友反而幼稚，剛好互補」。兩人目前雖已公開戀情，但田亞霍仍相當低調，他表示，他是藝人所以不怕，但不希望女友被拍到而受影響。護愛心切的他也自認要在事業上更加努力，才能給女友更多安全感「我不只還要拚5年，一定是5年以上了。」

田亞霍平時也會在特殊節日親手寫卡片、送小禮物給女友，他認為花時間相處很重要，女友生氣時，也會盡力哄她，不論什麼事情都願意先道歉，田亞霍說：「這段感情比尊嚴重要，先低頭，就可以少很多事。」

田亞霍自覺是個貼心的男友，特殊節日都會親手寫卡片、送禮物給女友。（翻攝自田亞霍臉書）

 

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