諷金溥聰判罰五千元 馮光遠：尊重但遺憾

馮光遠。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕作家馮光遠去年在臉書貼文，諷刺前總統府資政金溥聰是「混蛋」、「爛咖」、「下流胚」，金溥聰告馮公然侮辱，台灣高等法院今天撤銷一審無罪判決，改判馮5000元罰金定讞。

對此，馮光遠表示「尊重」但「遺憾」。他說，言論自由茲事體大，如此判決會否造成寒蟬效應，是否代表知識分子批評公眾事務須拿捏尺度，避免「冒犯」當事人呢？

馮光遠強調，很多人知道他講話、寫文章很「毒」，但一直以來，他嘲諷或評論的都是公眾事務，「馬英九不當總統、金溥聰不再是公職人員之後，我什麼時候罵過他？」

馮光遠說，2000年時任司法院大法官的吳庚在釋字509號協同意見書曾明言，對可受公評之事項，尤其是政府的施政措施，縱然以不留餘地或尖酸刻薄的語言文字予以批評，仍應受憲法言論自由的保障。

他說，與之前法院判他賠金溥聰100萬、賠盛治仁30萬相較，5000元是小錢，還沒看到判決書前，他不方便進一步評論。但大家可以一起來思索兩個問題：一是公眾之事到底能不能批評；二是批評這些政治人物時是不是要「有禮貌」、「懂分寸」？

「不管今天誰執政，知識分子看到以權謀私、以私害公的行為都會憤怒」，馮光遠說，因為看不起私相授受、戕害公益的行為，當然要罵到他們如芒刺在背，如果不痛不癢，他何必罵？對無法接受批評的政務官，他個人送他們4個字：「忍受不了廚房的的熱，就『滾遠一點』！」