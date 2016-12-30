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浩子因隱疾暫別？ 阿翔真情喊話破不合：等你回來

2016/12/30 17:52

阿翔（右）向浩子（左）溫心喊話，等浩子休息完要再一起合作，為觀眾帶來更多歡樂。（翻攝自浩角翔起笑一個臉書粉絲專頁）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「浩角翔起」的浩子日前突然宣布將暫離演藝圈近1年，浩子表示因為想多花點時間陪孩子，才決定暫時和阿翔拆夥，不過外界猜測，浩子僵直性脊椎炎惡化、和阿翔私底下不合才是浩子想要離開的主因，阿翔聽到傳言撇清不合傳言，溫情喊話：「等浩子充飽電回來，我們一定會繼續服務觀眾，擦出更多不一樣的火花。」

浩子（右）和阿翔（左）合作多年，偶爾會短暫分開彼此充電。（資料照，記者趙世勳攝）

據《蘋果日報》報導，浩子在完成最後10場尾牙和跨年活動後，將和阿祥暫時拆夥，離開演藝圈1年，專心在家陪孩子。但外界傳言，其實浩子想要離開演藝圈，不只是因為想要多照顧家人，傳言指出，浩子和阿翔其實私底下沒有那麼合，雖然在公開場合中表現默契十足，但其實私下並沒有任何聯絡。

浩子在臉書向粉絲真情告白。（翻攝自浩角翔起笑一個臉書粉絲專頁）

事實上，浩子和阿翔因為工作的關係朝夕相處，2人關係比親人還要緊密，所以每隔一段時間就會分開一陣子，讓彼此充電冷靜，浩子先前就曾離開《綜藝大集合》回家照顧孩子，阿翔則獨自繼續在演藝圈打拚，2人分分合合的合作關係並非第1次，這次浩子即將暫別演藝圈1年，阿翔也溫馨為他加油：「沒事 ，你好好休假  ，可以的話你也可以選擇環遊世界 ，讓自己輕鬆一下，有不一樣的人生觀。」並表示會等浩子回來，在一起合作創事業高峰。

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