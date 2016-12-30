50歲仍讓人心動！天海祐希為日本國寶品牌展現風采

Grand Seiko首度啟用女性代言人、邀請天海祐希一展女錶風采。（Grand Seiko提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕即將在2017年迎接50歲的日本戲劇女王天海祐希為日本鐘錶大廠SEIKO旗下高級腕錶品牌Grand Seiko入鏡，一展女錶風采。這是Grand Seiko首度啟用女性代言人，一併推出由天海祐希親自挑選錶帶顏色的「天海祐希特別錶款」，為知性與自信魅力寫下最好的定義。

Grand Seiko由天海祐希親自挑選錶帶顏色的天海祐希特別款（SBGW049）。160,000元。全台限量30只。（Grand Seiko提供）

Grand Seiko與天海祐希攜手合作、設計特別腕錶；以1960年初代Grand Seiko古典風格的限量錶款為原型，將時標設計調整為纖長造型，再搭配手工燒冶的藍鋼針與面盤放射狀雕花紋路；面盤6點鐘位置Grand Seiko的Logo與背蓋上的獅子紋章皆特別採用柔和的玫瑰金色，點綴女性魅力；搭配天海祐希親選的酒紅色及正規海軍藍鱷魚皮錶帶、可以隨時變換，呈現女性特有的溫柔、幹練與品味。