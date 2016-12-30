限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

50歲仍讓人心動！天海祐希為日本國寶品牌展現風采

2016/12/30 16:36

Grand Seiko首度啟用女性代言人、邀請天海祐希一展女錶風采。（Grand Seiko提供）

〔記者方惠宗／台北報導即將在2017年迎接50歲的日本戲劇女王天海祐希為日本鐘錶大廠SEIKO旗下高級腕錶品牌Grand Seiko入鏡，一展女錶風采。這是Grand Seiko首度啟用女性代言人，一併推出由天海祐希親自挑選錶帶顏色的「天海祐希特別錶款」，為知性與自信魅力寫下最好的定義。

Grand Seiko由天海祐希親自挑選錶帶顏色的天海祐希特別款（SBGW049）。160,000元。全台限量30只。（Grand Seiko提供）

Grand Seiko與天海祐希攜手合作、設計特別腕錶；以1960年初代Grand Seiko古典風格的限量錶款為原型，將時標設計調整為纖長造型，再搭配手工燒冶的藍鋼針與面盤放射狀雕花紋路；面盤6點鐘位置Grand Seiko的Logo與背蓋上的獅子紋章皆特別採用柔和的玫瑰金色，點綴女性魅力；搭配天海祐希親選的酒紅色及正規海軍藍鱷魚皮錶帶、可以隨時變換，呈現女性特有的溫柔、幹練與品味。

相關新聞

推薦新聞
（影音）勤練柔術、格鬥、槍法 基努李維凶狠誓言殺光擋路者 （影音）勤練柔術、格鬥、槍法 基努李維凶狠誓言殺光擋路者
2016/12/30 17:28
余文樂新歡是「月事妹」？ 爆曾捲入李宗瑞性侵案 余文樂新歡是「月事妹」？ 爆曾捲入李宗瑞性侵案
2016/12/30 16:53
袁惟仁的小三？爆乳妹神隱6天說話了 袁惟仁的小三？爆乳妹神隱6天說話了
2016/12/30 16:50
水手服照陷「戀童」輿論 雪莉發文嗆酸民 水手服照陷「戀童」輿論 雪莉發文嗆酸民
2016/12/30 16:48
50歲仍讓人心動！天海祐希為日本國寶品牌展現風采 50歲仍讓人心動！天海祐希為日本國寶品牌展現風采
2016/12/30 16:36
傳遭中國文化部黑名單封殺 吳念真4字打回！ 傳遭中國文化部黑名單封殺 吳念真4字打回！
2016/12/30 16:32
當16年的「小孟」 范筱梵自虧可改名 當16年的「小孟」 范筱梵自虧可改名
2016/12/30 16:24
名列強國黑名單 徐若瑄正式回應了！ 名列強國黑名單 徐若瑄正式回應了！
2016/12/30 16:16
《女醫》米倉涼子閃離圈外老公 年底前恢復單身 《女醫》米倉涼子閃離圈外老公 年底前恢復單身
2016/12/30 15:45
汪小菲砸3.6億築新巢 鄰居是「他們」 汪小菲砸3.6億築新巢 鄰居是「他們」
2016/12/30 15:28
2016詛咒未消停 又一資深女星離世 2016詛咒未消停 又一資深女星離世
2016/12/30 15:17
陳喬恩吞酸評 坦言「不好受」粉絲心疼 陳喬恩吞酸評 坦言「不好受」粉絲心疼
2016/12/30 15:16
強國封殺不EY 閃靈Doris冷回... 強國封殺不EY 閃靈Doris冷回...
2016/12/30 15:11
吳宗憲太累想放手 埋伏筆求去《玩很大》 吳宗憲太累想放手 埋伏筆求去《玩很大》
2016/12/30 14:39
浩子預謀1年離團 少賺2000萬害到顏永烈 浩子預謀1年離團 少賺2000萬害到顏永烈
2016/12/30 14:16
（影音）T.O.P入伍倒數 GD不捨道別讓他哭了 （影音）T.O.P入伍倒數 GD不捨道別讓他哭了
2016/12/30 14:12
強國55人封殺黑名單 竟有徐若瑄 強國55人封殺黑名單 竟有徐若瑄
2016/12/30 13:59
肖想弄別人女友 張兆志：小心上頭版 肖想弄別人女友 張兆志：小心上頭版
2016/12/30 13:47
遭閨密無情背叛 楊貴媚爆演藝圈內幕 遭閨密無情背叛 楊貴媚爆演藝圈內幕
2016/12/30 13:11
余文樂新歡被起底 曾被誤指為小三 余文樂新歡被起底 曾被誤指為小三
2016/12/30 13:02
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.