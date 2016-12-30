團長劉以豪爆紅 輕晨電小英：助力、阻力各半

「輕晨電」劉以豪（左起）、隋玲、大開、孟書、小英，12月將展開多場巡演。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕以劉以豪領軍的獨立樂團「輕晨電」出道六年，每年年末的固定巡演成了和粉絲的固定約會，沒想到鍵盤手「小英」在聖誕巡演後驚傳退團，讓不少粉絲感到不捨，她受訪時談到劉以豪搖身變成戲劇一哥，感嘆劉以豪的演藝光環，「對輕晨電來說是阻力，同時也是助力」。

劉以豪因《我可能不會愛你》爆紅，進而成為戲劇一哥。（資料照，記者王文麟攝）

據《ETtoday》報導，劉以豪因電視劇《我可能不會愛你》爆紅，進而成為炙手可熱的演員，小英受訪談到因為劉以豪的光環而讓樂團受到關注，因此忘了音樂人的本分，「就會讓我覺得音樂不用這麼努力」，但也因粉絲關注劉以豪，讓樂團逐漸被人們所熟知，小英直言：「今天不管誰來看我們表演，我們都很開心，人家都focus在劉以豪，就是我們音樂不夠好。」將劉以豪的光環作為助力，讓樂團能創作更多好的音樂。

「輕晨電」樂團新書記者會。吉他手兼團長劉以豪（左起）、貝斯李孟書、主唱隋玲、合成器余英吉、鼓手夏大開 。（資料照，記者陳逸寬攝）