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水手服照陷「戀童」輿論 雪莉發文嗆酸民

2016/12/30 16:48

雪莉去年曾拍攝一系列水手服美照。（翻攝自推特）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「f（x）」前成員雪莉，自去年退團後尺度大開，徹底拋開偶像包袱，形象從原本的清新可愛轉為性感撫媚，更多次上傳激凸照，脫序行為讓人傻眼，日前意外陷入「戀童癖」、「蘿莉塔」風波，對於酸民的輿論，她也發文做出回應。

雪莉水手服唯美萌照獲粉絲讚賞，卻有部分網友認為此風格的照片與攝影師的名字都有暗喻「戀童癖」、「蘿莉塔」的意象，因而感到相當不妥。（翻攝自推特）

雪莉8月曾曬與好友具荷拉共穿一件T恤的火辣照，下衣失蹤被指控有意淫兒童之嫌，爭議平息後，近日卻再陷風波，有網友翻出去年雪莉與知名攝影師Rotta合作的照片，她身穿水手服躺在地上，露出纖腰和美腿，並對鏡頭擺出無辜神情，唯美萌照獲粉絲讚賞，但卻有部分網友認為此風格的照片與攝影師的名字都有暗喻「戀童癖」、「蘿莉塔」的意象，因而感到相當不妥當。

雪莉（左）8月好友具荷拉，共穿一件T恤的照片，被指控有意淫兒童之嫌。（翻攝自Instagram）
雪莉28日在Instagram曬出帶有殺氣的美照，語帶憤怒說：「蘿莉塔、蘿莉塔之類的留言適可而止吧，要罵就去別的地方，不然就看我漂亮的臉」，「做自己」的真誠舉動獲大批粉絲支持。

雪莉照殺氣照怒嗆酸民。（翻攝自Instagram）

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