余文樂新歡是「月事妹」？ 爆曾捲入李宗瑞性侵案

余文樂（右）今天PO文大方認愛王棠云（左）。（合成圖，翻攝自微博、臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕35歲的余文樂單身很長一段時間，先前傳出他熱戀「皮帶千金」王棠云，2人先被捕捉到在紐約共度聖誕夜，女方更疑似坦承戀情，余文樂今天在InstagramPO出2人背影照，大方承認戀情，讓不少粉絲直呼「心碎」。不過最新爆料指出，余文樂新女友王棠云，曾被捲入李宗瑞性侵案，當時被稱為「月事妹」，消息傳出後，不少網友擁入王棠云的Instagram，要他放過余文樂。

有微博網友找出先前李宗瑞性侵案的影片擷圖，認為該片女主角就是余文樂新女友王棠云。（翻攝自微博）

余文樂大方承認的正牌女友王棠云，本名王予柔，被網友指出就是在李宗瑞性侵案中的受害者之一「月事妹」，當時月事妹其實有未婚夫，月事妹稱自己遭到李宗瑞撿屍，事後要求李宗瑞刪除性愛影片未果，怒告李宗瑞性侵，孰料根據影片內容，法官認定月事妹是自願和李宗瑞發生性關係，原本要告性侵卻反而被法官「認證」偷吃。網友指出，這個月事妹本名就是王予柔，除了和王云棠英文名字一樣，父親也都是皮帶大王，王棠云神色和外貌更和當年影片中的月事妹有幾分相似，被網友質疑王棠云和王予柔根本是同一個人。

有不少網友質疑她就是李宗瑞性侵案的女主角之一。（翻攝自王棠云Instagram）

消息傳出後，有大批網友到王棠云的Instagram留言，希望她可以放過余文樂，也有網友惡言怒罵「妳根本不配」，不過也有網友認為，既然事情已經過去，人總是可以有改過的機會。

有網友到王棠云Instagram留言，質疑她就是捲入李宗瑞性侵案的月事妹。（翻攝自王棠云Instagram）

有網友質疑王云棠和李宗瑞性侵案中的月事妹是同一人。（翻攝自微博）