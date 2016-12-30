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（影音）郭雪芙忐忑拍槍殺戲 血漿爆發好真實

2016/12/30 15:56

郭雪芙在《相愛穿梭千年2：月光下的交換》遭到槍殺。（多利安提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕郭雪芙主演的電視劇《相愛穿梭千年2：月光下的交換》昨晚播出大結局，她表示當時拍攝遭槍擊的橋段，至今仍記憶猶新，因為除了場面相當震憾之外，也是她第一次演有關死亡的劇情。

郭雪芙在《相愛穿梭千年2：月光下的交換》遭到槍殺。（多利安提供）

在上場前，郭雪芙心情忐忑不安，劇組先請專業的人員為她示範中槍時的狀態跟效果，只不過初次上演中槍處女秀的郭雪芙，光是看示範就直嚷：「好可怕！」由於她在胸前裝了引爆器及血漿，必須拍一次就OK，為此她反覆試演了很多次，不過即便已經多次演練，她依舊緊張到不行。

郭雪芙在《相愛穿梭千年2：月光下的交換》遭到槍殺。（多利安提供）

工作人員問郭雪芙，是要自己按引爆器還是他們按，她二話不說直接請別方幫忙，苦笑說：「因為太害怕了，我自己實在沒有勇氣。」沒想到正式開拍時，身上的引爆器的爆炸聲音非常大聲，讓她當場嚇傻。

郭雪芙在《相愛穿梭千年2：月光下的交換》遭到槍殺。（多利安提供）

接下來郭雪芙要一直躺在滿是枯葉、碎石的泥地上，劇組體貼她，原本想安排替身，但她為求畫面真實，加上這樣導演比較好拍，所以以自己不怕髒為由婉拒劇組好意，但也讓工作人員看見她敬業的態度。

郭雪芙在《相愛穿梭千年2：月光下的交換》遭到槍殺，劇情相當虐心。（多利安提供）

因為這場戲不好拍，他們從中午一路拍到天都黑了，時間過得愈久，讓一直躺在泥地上的郭雪芙，愈感到放鬆，最後甚至拍起搞笑照，一下在地上擺出跳芭蕾舞的動作，一下又幻想自己躺在雪地裡玩雪，逗得在場人哈哈大笑。

郭雪芙拍攝《相愛穿梭千年2：月光下的交換》槍殺戲，她躺在地上太久，乾脆拍起搞笑照，還幻想自己是芭蕾舞者。（多利安提供）

郭雪芙最近成為湖南衛視的新寵兒，除了挑大樑擔任《相愛穿梭千年2：月光下的交換》女主角，還受邀參加招牌節目《天天向上》，日前更出席湖南衛視舉辦的金鷹節互聯盛典，足以可見電視台對她的重視。

郭雪芙拍攝《相愛穿梭千年2：月光下的交換》槍殺戲，她躺在地上太久，乾脆拍起搞笑照，還幻想自己是芭蕾舞者。（多利安提供）
郭雪芙拍攝《相愛穿梭千年2：月光下的交換》槍殺戲，她躺在地上太久，乾脆拍起搞笑照。（多利安提供）郭雪芙演出《相愛穿梭千年2：月光下的交換》槍殺戲，拍攝之前心情相當緊張。（多利安提供）

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