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去年才求婚成功 《大學生》逸祥遭兵變

2016/12/30 16:11

逸祥（右）去年向女友白白（左）求婚成功，但當時卻遭女方哥哥反對。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕通告藝人逸祥因節目《大學生了沒》而開啟知名度，去年向初戀女友白白求婚成功，不料日前女方卻在直播中透露兩人已經分手，令粉絲相當震驚。目前正在服役的逸祥也證實了情已逝，並坦言是「自己對婚姻太急，沒有想清楚」。

逸祥（左）去年高調向女友白白（右）求婚，不料今年卻分手。（翻攝自白白臉書）

據《蘋果日報》報導，日前白白在17直播中驚爆已經和逸祥分手一段時間了，令人吃驚，而目前正在基隆服役的逸祥受訪時，雖不願透露太多細節，但仍低調表示是「自己對婚姻太急、衝太快，現剛好趁著當兵期間，好好的想清楚」，一席話證實了戀情已結束

逸祥2015年6月在圓山站精心策畫求婚儀式，向28歲的白白求婚，當時有將近百位民眾圍觀，逸翔在眾人的見證下，拿出預備好的鑽戒下跪，讓白白感動到眼睛泛淚，場面既盛大又溫馨。不過求婚隔天就遭到女方哥哥打槍婚事，批評逸祥「吃女友的、住女友的」，當時面對批評，逸祥只表示會虛心接受，更會努力彌補。如今兩人婚事告吹，往事也只能成為回憶。

逸祥（左）證實和女友白白（右）分手，並坦言自己對婚姻太急。（資料照，記者潘少棠攝）

 

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