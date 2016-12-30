汪小菲砸3.6億築新巢 鄰居是「他們」

大S（右）與汪小菲（左）婚後幸福，育有一對兒女。（資料照，專案組攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「大S」徐熙媛與汪小菲結婚6年，育有一雙兒女，一家4口幸福和樂，寵妻不手軟的汪小菲，近來被爆砸3.6億購入信義區豪宅，並將房子登記在大S名下，堪稱寵妻無極限。

大S（右）手上房產目前市值8億，堪稱演藝圈富婆代表。（資料照，記者胡舜翔攝）

據《蘋果日報》報導，汪小菲近來以妻子大S名義，砸3.6億購入信義區「台北信義」頂樓豪宅，含4車位、總坪數約225坪，扣除車位450萬計算，推算每坪成交價約為192萬，恰與蕭亞軒、房祖名等名人為鄰居。大S婚前已在信義區購入「國家藝術館」，婚後與汪小菲住同區「冠德遠見」，加上這次新購入的豪宅，小倆口對信義區情有獨鍾，而這3處豪宅目前市值更超過8億元，是演藝圈富婆代表。

汪小菲被爆與大S名義購入「台北信義」頂樓戶。（資料照，記者徐義平攝）

購新宅消息曝光後，大S表示想找個可以讓2個小孩住到長大、公婆來台也能住的自在的家，所以就買了第3間房子，屆時會將現住的「冠德遠見」賣掉，更稱「一切都是巧合！」而汪小菲以她名義購入新豪宅，被解讀是寵妻代表，她則解釋，因老公非台灣國籍，為求方便起見，就登記在她名下了。