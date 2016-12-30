限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

汪小菲砸3.6億築新巢 鄰居是「他們」

2016/12/30 15:28

大S（右）與汪小菲（左）婚後幸福，育有一對兒女。（資料照，專案組攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「大S」徐熙媛與汪小菲結婚6年，育有一雙兒女，一家4口幸福和樂，寵妻不手軟的汪小菲，近來被爆砸3.6億購入信義區豪宅，並將房子登記在大S名下，堪稱寵妻無極限。

大S（右）手上房產目前市值8億，堪稱演藝圈富婆代表。（資料照，記者胡舜翔攝）
據《蘋果日報》報導，汪小菲近來以妻子大S名義，砸3.6億購入信義區「台北信義」頂樓豪宅，含4車位、總坪數約225坪，扣除車位450萬計算，推算每坪成交價約為192萬，恰與蕭亞軒、房祖名等名人為鄰居。大S婚前已在信義區購入「國家藝術館」，婚後與汪小菲住同區「冠德遠見」，加上這次新購入的豪宅，小倆口對信義區情有獨鍾，而這3處豪宅目前市值更超過8億元，是演藝圈富婆代表。

汪小菲被爆與大S名義購入「台北信義」頂樓戶。（資料照，記者徐義平攝）

購新宅消息曝光後，大S表示想找個可以讓2個小孩住到長大、公婆來台也能住的自在的家，所以就買了第3間房子，屆時會將現住的「冠德遠見」賣掉，更稱「一切都是巧合！」而汪小菲以她名義購入新豪宅，被解讀是寵妻代表，她則解釋，因老公非台灣國籍，為求方便起見，就登記在她名下了。

相關新聞

推薦新聞
5年前因「帕金森氏症」息影 方岑有了未婚夫幸福爆表 5年前因「帕金森氏症」息影 方岑有了未婚夫幸福爆表
2016/12/30 11:52
小模肖想男星1.4億遺產 威脅家屬音檔曝光 小模肖想男星1.4億遺產 威脅家屬音檔曝光
2016/12/30 12:36
強國55人封殺黑名單 竟有徐若瑄 強國55人封殺黑名單 竟有徐若瑄
2016/12/30 13:59
浩子暫別演藝圈 黃鐙輝也想跟 浩子暫別演藝圈 黃鐙輝也想跟
2016/12/30 14:27
傳「健康因素、搭擋不合」...浩子退演藝圈秘辛曝光！ 傳「健康因素、搭擋不合」...浩子退演藝圈秘辛曝光！
2016/12/30 10:33
浩翔屢傳不合仍走13年 全因這兩點 浩翔屢傳不合仍走13年 全因這兩點
2016/12/30 10:40
「未來是燦爛的」余文樂鬆口認愛皮帶千金 「未來是燦爛的」余文樂鬆口認愛皮帶千金
2016/12/30 10:24
情色教主不是叫假的！雪碧跑趴沒穿內褲 情色教主不是叫假的！雪碧跑趴沒穿內褲
2016/12/30 12:49
歐巴退伍了！金在中軍旅生活靠TWICE撐過來 歐巴退伍了！金在中軍旅生活靠TWICE撐過來
2016/12/30 10:01
名列強國黑名單 徐若瑄正式回應了！ 名列強國黑名單 徐若瑄正式回應了！
2016/12/30 16:16
汪小菲砸3.6億築新巢 鄰居是「他們」 汪小菲砸3.6億築新巢 鄰居是「他們」
2016/12/30 15:28
浩子回憶第一場表演 賣命40分鐘沒人看 浩子回憶第一場表演 賣命40分鐘沒人看
2016/12/30 08:44
謝欣穎嗑鍋取暖 無緣老公情侶裝陪吃 謝欣穎嗑鍋取暖 無緣老公情侶裝陪吃
2016/12/30 08:54
《女醫》米倉涼子閃離圈外老公 年底前恢復單身 《女醫》米倉涼子閃離圈外老公 年底前恢復單身
2016/12/30 15:45
浩子預謀1年離團 少賺2000萬害到顏永烈 浩子預謀1年離團 少賺2000萬害到顏永烈
2016/12/30 14:16
（影音）郭雪芙忐忑拍槍殺戲 血漿爆發好真實 （影音）郭雪芙忐忑拍槍殺戲 血漿爆發好真實
2016/12/30 15:56
傳遭中國文化部黑名單封殺 吳念真4字打回！ 傳遭中國文化部黑名單封殺 吳念真4字打回！
2016/12/30 16:32
浩子深夜吐露告假原因 胡瓜：望粉絲能理解 浩子深夜吐露告假原因 胡瓜：望粉絲能理解
2016/12/30 15:18
強國封殺不EY 閃靈Doris冷回... 強國封殺不EY 閃靈Doris冷回...
2016/12/30 15:11
陳喬恩吞酸評 坦言「不好受」粉絲心疼 陳喬恩吞酸評 坦言「不好受」粉絲心疼
2016/12/30 15:16
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.