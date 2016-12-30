SJ晟敏歡喜退伍 3句不離老婆放閃

夯團「SUPER JUNIOR」 晟敏今退伍，露出開心笑容走出軍營。（翻攝自韓網）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕夯團「SUPER JUNIOR」 晟敏與老婆金思恩2014年底結婚，夫婦倆新婚才4個月，晟敏就在去年3月高唱從軍樂，今早他結束21個月兵役退伍，滿臉笑容走出軍營，現場吸引約200名粉絲前來迎接，談到妻子依舊是一臉甜蜜。

夯團「SUPER JUNIOR」 晟敏今退伍，談到老婆神情甜蜜。（翻攝自X SPORTS NEWS）

晟敏透露，當兵讓他變得更加成熟，感謝粉絲們的支持，退伍後最想做的事，就是吃到家人煮的美味飯菜，即將於元旦迎接31歲的他，最想喝到生日必喝的海帶湯。身為人夫，他今被問到妻子是否有來迎接？他故作神秘表示：「老婆待在秘密空間安靜的躲著。」雖未正面回應，但神情間卻藏不住喜悅。對於媒體提問軍中最愛的女團？他笑著表示：「我也是男人，在軍中也不知不覺有點著迷，但是因為已經結婚了有稍微克制。」三句不離老婆。

而金思恩稍早也在Instagram更新4連拍，開心比YA手勢，並用表情符號留下「獎牌、音樂、花」低調慶祝老公退伍，閃翻網友。此外，韓星金在中也於今天退伍。

金思恩稍早在Instagram貼文，低調慶祝老公晟敏退伍。（翻攝自金思恩Instagram）