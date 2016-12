強國55人封殺黑名單 竟有徐若瑄

徐若瑄傳出被中國列入黑名單。(資料照,記者胡舜翔攝)

〔娛樂頻道/綜合報導〕中國北京的影視圈,傳出不少影視高層收到中國「文化部」寄發的「封殺名單」,要求各單位不要碰名單內的人,除了支持香港普選的何韻詩、杜汶澤、黃耀明,台灣更包括大支、滅火器樂團、陳昇、亂彈阿翔、閃靈樂團、徐若瑄在內。

不過不少台灣音樂人,包括閃靈、大支、滅火器早就不鳥強國市場,只能說名單內的人選沒有太大的意外,滅火器透過經紀人回應:「中國這個國家就是這樣,大家一直生活在恐懼之中,而我們只做認為對的事,被中國封殺,沒有太意外。」

而曾經赴日發展的徐若瑄,曾被中國網友翻出2010年參加東京影展,遭中國代表團打壓落淚,加上她曾在記者會上表示「日本對我像是養母的存在」,意外捲入這份名單中。

強國55人封殺黑名單

臺灣 導演 吳念真

香港 導演 郭臻

香港 導演 伍嘉良

香港 導演 周冠威

香港 導演 舒琪

香港 作詞人 林夕

臺灣 歌手/製作人 陳升

臺灣 導演 陳萊維

香港 演員 杜汶澤

美國 歌手 C-Murder( C謀殺) Corey Miler

日本 歌手 Clione-inde (席琳指數) atsushisato

日本 歌手 Invisible Man`s Deathded(隱形人臨終前)

臺灣 歌手 達卡鬧

日本 歌手 Dokaka (都卡卡)

臺灣 歌手 大支

臺灣 歌手 亂彈阿翔

臺灣 歌手 阿弟仔(原名:張偉健)

臺灣 演員/歌手 徐若瑄

香港 歌手 何韻詩

臺灣 歌手/製作人 黃耀明

臺灣 樂團 BB彈 B.B.BOOM 主唱/吉他 許佩韻,貝斯/和音 郭芷妗,鼓 沈俞萱

臺灣 樂團 表兒 歌手/吉他 賴裕仁,貝斯 鄭寰,吉他 陳顥,鼓手 馮柏誠

臺灣 樂團 Digihai(低級嗨) Mu-Chien Chen,Pass Chen,Ding Jan,Ding Liu

香港 樂團 LMF(大懶堂) 張進偉,李健宏,陳匡榮,洪柏琪,鄭華勝,梁偉庭,麥文威,孫國華,陳廣仁,梁永傑,陳偉雄,李燦森,點卡

臺灣 樂團 Fire EX(滅火器) 主唱/吉他 楊大正Sam,吉他 鄭宇辰Or,貝斯 陳敬元Jc,鼓手 吳迪 dTi wu

澳大利亞 樂團 Frenzal Rhomb Jason Whaley,Lindsay McDougall,Tom Crease,Gordy Forman

臺灣 樂團 光景消逝 主唱/吉他 阿傑,吉他 阿涵,主唱/貝斯 PUNCH,鼓手JESSE

臺灣 樂團 Green!Eyes(紅眼樂隊)Yunchain Wang,Levon Hsu,Agoo Lu,Gump Wang,黃玉萱又名小Pa(03-06年),YOZ又名Boztiger(08-09年),Johnlien「Dargon」(10-11年)

羅馬尼亞 樂團 I.R.I.S Nelu Dumitrescu,Doru‘Boro’Borobeicǎ,Valter Popa,Relu Marin,Toni Seicǎrescu

香港 樂團 KingLychee(荔枝王) 主唱 范力持,貝斯 胡振邦,吉他 黃啟智,吉他 陳鎮豪,鼓手 楊敬安

臺灣 樂團 Loh Tsui Kweh Commune(濁水溪公社) 主唱/吉他 柯仁堅(小柯),鍵盤 蘇玠亙(蛋),貝斯 江力平,吉他 陳俊安,鼓手 黃迺懿(阿牛)

日本 樂團 最後目標

臺灣 樂團 妮波寺 鼓手 蔡宜銓,貝斯 KK 吳逸駿

臺灣 樂團 牛皮紙 陳顥,鄭寰,洪申豪

臺灣 樂團 糯米團 余光耀,馬念先,洪峙立,沈其翰,林俊宏

日本 樂團 Natural Lining(天功)主唱 Seiichiro Shimizu,吉他Masato Kondou,吉他Takashi Nakano,鍵盤 ToruShibuya

韓國 樂團 Neveda 51(內華達51)

臺灣 樂團 OI

中國 樂團 盤古 主唱 段博,貝斯,淩淩(段信軍),鼓手 陳斌

日本 樂團 Quizmaster 競猜王

日本 樂團 Softball 秋茜

臺灣 樂團 Chthonic(閃靈) 團長/貝斯 Doris(葉湘怡),主唱/二胡 Freddy(林昶佐),吉他 Jesse(劉笙匯),鼓手Dani(汪子驤),鍵盤CJ(高嘉嶸)

臺灣 樂團 SM大樂隊 主唱/吉他/團長 林家弘(MONKEY),貝斯/合音 張家煌(被子),鼓手/合音 杜易修(一修)

臺灣 樂團 Spunka (斯帕卡)

美國 樂團 Strike Any(隨時罷工)Thomas Barnett,Matt Smith,Garth Petrie,Eric Kane,Mark Miller

美國 樂團 Suicidal Terdencies(自殺傾向) Mike Muir,DeanPleasants,Eric Moore,Tim“RAWBIZ”Williams,Nico Santord

捷克 樂團 The Plastic People Of the Universe (宇宙塑膠人 PPU)Ivan Martin Jirous,Milan Hlavsa,Vratislav Brabenec,Josef Janicek,Jirikabes,Jan Brabec,Paul Wilson,Joe Karafiat,Ivan Bierhanzl

臺灣 樂隊 新寶島康樂隊 陳昇,黃連煜,阿VON

臺灣 樂隊 八十八顆芭樂籽 主唱/吉他 阿強,吉他 陳顥,貝斯 冠伶,鼓手 林昱安

臺灣 樂隊 1976 陳瑞凱,張崇偉,林子喬,林雨霖

日本 樂團 16個理由

臺灣 樂團 回聲樂團 主唱/吉他 吳柏蒼,吉他 黃冠文,貝斯 張正忠,鍵盤 吳新逸,鼓手 慕春佑

臺灣 樂團 馬猴樂團 主唱 陳振昌,吉他 陳振芳,貝斯 廖尉宇,鼓手 周坡遙

臺灣 樂團 勒令樂團

香港 樂團 瓊枝樂團 關駿輝,鄧恩豪,譚希林,蔡博文 ,秦捷