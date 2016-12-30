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5年前因「帕金森氏症」息影 方岑有了未婚夫幸福爆表

2016/12/30 11:52

方岑退出演藝圈5年，卸下演員身分改行做水療器材直銷商。（資料照，記者趙世勳攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕方岑自演出《我們這一班》走紅，拍攝多部廣為人知的本土劇，不過5年前她選擇淡出演藝圈，卸下演員光環，改行當水療器材直銷商，月入超過200萬，提及怎麼捨得放棄年收入可近千萬的演藝事業？她坦言過去拍戲操壞身體，「拍到得帕金森，手會抖，指甲斷裂，那時候連對戲的演員都發現我臉會抽搐」，賺滿荷包反倒健康亮起紅燈，讓她下定決心退出演藝圈，回歸平凡生活。

方岑過去曾拍攝多部本土劇。（三立提供）

《蘋果日報》報導，方岑日前受訪時透露，5年前拍攝完最後一部戲，她就放下演藝工作，改投入水療直銷事業，逐戶到客戶家中洗浴缸、安裝機器，「曾到過很像垃圾場的家，也遇過一位教授，家裡浴缸都是『仙』（汗垢），洗了30分鐘，洗得我腰快斷了」，儘管創業過程再苦再艱辛，她仍不後悔當初決定，也毫無回到過去當演員的念頭，創業至今她已是董事級經銷。

問及感情生活，48歲的方岑大方表示已有未婚夫，提及未婚夫她難掩幸福神情，「他會把我當公主寵愛，會做菜、打掃家裡」，但她自稱現在是人生另外一個階段，目前還不想婚。

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