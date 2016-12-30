歐巴退伍了！金在中軍旅生活靠TWICE撐過來

金在中今結束1年9個月服役，從軍中退伍。（翻攝自JOY NEWS24）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓男團「JYJ」成員金在中去年3月入伍，被選為陸軍第55師團的軍樂隊成員，今天他完成1年9個月服役退伍，穿著帥氣軍服走出訓練所，現場近500名粉絲不顧零下低溫，擠爆軍營門口就為迎接偶像，場面相當熱鬧。而金在中受訪時，笑稱女團就是當兵時的力量。

金在中今退伍，現場吸引近500名粉絲擠爆軍營門口。（翻攝自JOY NEWS24）

金在中見到現場大批粉絲迎接，表示相當感謝，並提到成員朴有天、金俊秀的近況，「我們一直都有保持聯絡，休假時也會互相約見面」。面對媒體提問，軍中生活最能帶來力量的女團是誰，他笑笑表示：「很多女團都很棒，TWICE和BLACKPINK在軍中最受歡迎」。

金在中退伍後，將馬不停蹄投入演藝工作，他31日舉辦小型粉絲見面會，與200名歌迷相見歡，預計明年1月舉辦個人演唱會。「JYJ」成員朴有天目前仍在軍中服役當公益兵，金俊秀則是預計明年2月入伍。

金在中表示TWICE、BLACKPINK在軍中都是人氣女團。（翻攝自朝鮮日報）