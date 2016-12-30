謝欣穎嗑鍋取暖 無緣老公情侶裝陪吃
2016/12/30 08:54
謝欣穎（右）與梁士華（左）分手後，還能當好朋友。（翻攝Instagram）
〔娛樂頻道／綜合報導〕謝欣穎與未婚夫梁士華愛情長跑7年，原預計在今年的聖誕節結婚，但她在11月10日突然投下震撼彈宣告分手，婚前45天喊卡，卸下伴侶關係之後，他們被人目擊在香港手牽手，互動相當親密，而她最近又被直擊和男方穿情侶外套，一夥人在火鍋店用餐，還各自走來抽菸，關係曖昧讓外人霧裡看花。
《蘋果日報》報導，謝欣穎與梁士華因一起經營服裝品牌Slightly Numb，兩人互動依舊頻繁。他們前晚被目擊和一群像是工作伙伴的朋友相約吃鍋，只見謝欣穎與梁士華始終保持著距離，就連抽菸都刻意避嫌，分別走出來抽，期間謝欣穎還秀了一手熟練的捲菸技巧，最後兩人也分別搭不同的計程車離開。被問到謝欣穎跟梁士華目前感情狀態究竟為何？謝欣穎經紀人回答：「他們就是正常的朋友。」至於在香港手牽手，她則回應：「誰也沒看到照片啊。」
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