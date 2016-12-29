金鐘戲王另類打工餬口 曾做盜版成人光碟包裝

莊凱勛受邀參加《誰來晚餐》。（公視提供）



〔記者吳志偉／台北報導〕莊凱勛日前受公視《誰來晚餐》邀請，拜訪原本在台北工作，後來決定去彰化種米、賣米的巫宛萍夫妻和他們的夥伴，本身是彰化人的莊凱勛，再度回到家鄉，卻顯得有點近鄉情怯。

莊凱勛大學原本念工業管理，念到一半發現沒興趣，在沒告知家人的情況下自行休學，讓家人氣個半死了，當時他激動的告訴媽媽：「我拜託你可不可以讓我做我想做的事情！」一直到重新考上北藝大，家人才慢慢接受這件事。

後來近10年的時間，莊凱勛邊讀書邊演戲，為了賺錢打過很多「另類的工」，像是在生產線做盜版成人光碟的包裝、在工地綁鋼筋、搬重物，甚至去做人體藥物實驗，不過這些經驗都成為他日後演戲的養分。

莊凱勛（右四）受邀參加《誰來晚餐》。（公視提供）

莊凱勛小時候媽媽做美髮師，忙著辛苦賺錢，小孩只能自立自強，對於媽媽忙於工作沒時間陪伴他們，曾讓莊凱勛有所埋怨，長大後才漸漸明白她是為了照顧這個家，也從媽媽無意間的舉動感受到濃濃的愛和關心。莊凱勛剛退伍時，有次回家吃飯，媽媽擔心他生活有困難，問一句「小朋友你現在有錢花嗎？」並塞給他8000元，讓莊凱勛當場放下筷子，衝到陽台掉淚。

現年36歲的莊凱勛坦言，31歲前後正是他很迷惘的時候，接連三年入圍金鐘、金馬獎，但也落榜，這兩年才得到迷你劇集男主角、台北電影節的肯定。莊凱勛說，直到接近35歲才開始喜歡自己，「我覺得不要太去苛求自己說什麼三十而立，我就意識到一點，就是說我如果付出我不一定會有收獲，可是我不付出我就肯定沒有收獲」，並認為當下解決不了的事情不一定要急著解決，歲月自然會給你一個答案。