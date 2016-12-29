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2017年總統府紀念品中心 邀民眾「17」發光

2016/12/29 22:28

總統府紀念品中心推出新年限定小物「2017 台灣一起 萬用卡套」。（幫推提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕新年新氣象，隨著2017年的腳步接近，總統府紀念品中心再度與本土設計師合作，推出朝氣蓬勃的新年限定小物，讓大家新的一年跟台灣「17」發光，1月1日起在總統府大開放當天就可以買到，討喜亮眼的設計，預計再掀起一波搶購熱潮。

總統府紀念品中心推出新年限定小物「2017 台灣一起 萬用卡套」。（幫推提供）總統府紀念品中心推出新年限定小物「2017 台灣一起 旭日胸章」。（幫推提供）

今年總統府紀念中心推出的跨年新品，以2017 台灣一起為主軸，設計出兩款別出心裁的作品。「2017 台灣一起 旭日胸章」，以鮮明的色彩帶領民眾走向光明的新未來，注目度百分百；而另一款「2017 台灣一起 萬用卡套」，則是把0化身為初升的旭日，讓使用者和台灣一起發光發亮，一秒變身台灣之光。

喜歡「2017元旦系列小物」的民眾不妨趁元旦參加升旗典禮後，到總統府紀念品中心搶購，想購買卻無法到現場的人，也可以到專屬網站訂購。總統府紀念品中心推出新年限定小物「2017 台灣一起 旭日胸章」。（幫推提供）

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