鼓鼓狂操30次 澀谷哀嚎不舉惹

鼓鼓拍攝新歌《可以唷》MV。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「MP」鼓鼓拍攝新歌《可以唷》MV，快閃東京進行24小時的拍攝工作，這次團隊找來「放浪家族」御用攝影師，專門拍攝MV舞蹈畫面，鼓鼓開心喊：「我一跳就跳了快30遍，跳到手都舉不起來。不過攝影師更辛苦，為了呈現運鏡的節奏感，攝影師根本是用『衝』的，拍完他比我還喘！」對成果很滿意。

鼓鼓拍攝新歌《可以唷》MV。（相信音樂提供） 鼓鼓街頭自拍，意外被老鼠嚇歪。（相信音樂提供）

為符合歌詞帥又跩的態度， 導演出動大型「行動大型派對車」，讓鼓鼓在繁忙的澀谷街頭行動開趴，現場播放節奏感極強的《可以唷》，豈料紅燈一停，路上的日本行人開始跟音樂搖擺、拍手，讓鼓鼓越跳越起勁。

鼓鼓前進東京澀谷，拍攝新歌MV。（相信音樂提供）

除了街頭上的派對鏡頭，MV中鼓鼓一人漫步在澀谷街頭的畫面，卻讓他拍到心驚，鼓鼓在腰間綁上重達20公斤的特製攝影機支架，頭戴「炫光電幻眼罩」的鏡頭，靠自拍完成拍攝，只是深夜的澀谷街頭，竟有老鼠亂竄，讓鼓鼓尖叫連連，酷帥形象立馬破功。

鼓鼓趕在24小時內結束拍攝工作，他跨年要在五月天的小巨蛋演唱會登台，緊接著明年1月2日在花蓮大遠百舉辦簽名會，行程依舊忙碌。