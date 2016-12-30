《太陽》團結發威榮登年度韓劇收視王 熟男蘇志燮《主君》擊退小鮮肉

《太陽的後裔》在台播出後收視開紅盤，榮登今年的韓劇收視王。（東森戲劇台，太陽的後裔文化產業專門公司，NEW提供）

〔記者陳立妍／台北報導〕隨著韓流興盛，韓劇在台收視也跟著大放異彩，光是2016年在台灣電視台播出的新韓劇就有59部，若再加上MOD及網路平台則高達78部，數量驚人。而在今年眾多韓劇中，在亞洲掀起「團結」瘋潮的夯劇《太陽的後裔》，以4歲以上平均收視1.54的好成績稱霸今年的韓劇收視王，而在台播出5次的《主君的後裔》，8月重播時4歲以上平均收視更飆到0.79，搶下今年韓劇收視季軍，堪稱「CP值」超高的韓劇。

由「雙宋」宋仲基及宋慧喬主演的《太》劇，除了在台播出收視告捷，在網路上的熱烈討論度，更奪得Google公布的「台灣2016年度快速竄升韓劇榜」冠軍寶座，而雙宋也憑著該劇的超高人氣，在Yahoo奇摩熱搜字排行榜、Google「台灣2016年度快速竄升韓星榜」中名列前茅。而崔智友則以新劇《第二次20歲》一洗近年「收視毒藥」之恥，以0.96的4歲以上平均收視，奪下今年台灣韓劇的短篇收視亞軍；李瑞鎮及宥真（UIE）主演的《結婚契約》，則以4歲以上平均收視0.79緊追在後，與在台重播4次的《主君的太陽》並列短篇收視季軍。

崔智友以新劇《第二次20歲》翻紅，一洗先前「收視毒藥」負評。（東森戲劇台提供）

而在韓劇主要收視族群（25歲至49歲女性）中，《主君的太陽》更一舉突圍眾多新劇，以1.61的收視率擊退《第二次20歲》，僅次《太陽的後裔》榮登今年度短篇韓劇收視第2名，加上男主角蘇志燮的新劇《我的維納斯》收視同樣不俗，可見蘇志燮的熟男魅力一點也不輸小鮮肉。

蘇志燮在《主君的太陽》首度挑戰喜劇路線，深獲戲迷喜愛，在台重播收視更打敗首播。（衛視中文台提供）

【2016短篇韓劇在台收視TOP10】

第1名：太陽的後裔

第2名：第二次20歲

第3名：結婚契約

第3名：主君的太陽（重播）

第5名：Doctors醫生們

第6名：W-兩個世界

第6名：她很漂亮

第8名：第二次愛上你

第9名：灰姑娘與四騎士

第10名：我的維納斯

＊根據尼爾森4歲以上平均收視進行排名