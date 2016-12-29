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跨年看這！伍佰A-Lin台北嗨唱 5566玖壹壹台中對軋

2016/12/29 21:01

A-Lin將與旅日職業棒球選手陽岱鋼在北市府跨年倒數。（記者陳奕全攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕2017年跨年晚會即將登場，每年備受矚目的台北市政府，今年三立砸下6千萬承辦台北市政府廣場跨年演唱會，舞台配合世大運走羅馬競技場風格，並強調設計燈光音效再加強，升降舞台勝過去年，由「最強『國寶』組合」曾國城與曾寶儀搭檔聯手主持，「天生歌姬」A-Lin將與旅日職業棒球選手陽岱鋼一同倒數，緊接著伍佰& China Blue以1小時熱鬧的搖滾樂，和大家一起度過2017年新一年的開始，屆時還會發表新歌。

高雄夢時代以深海派對為主題，推出全台唯一藍鯨造型倒數3D光雕投影，一開場由「JR」紀言愷帶來所設計天后組曲；壓軸則是好久不見的「創作女神」陳綺貞；阿喜獻出跨年主持處女秀，與DJ Dennis搭檔主持。

今年的台中跨年星光閃閃，分成麗寶樂園與洲際棒球場兩個場地舉辦，董事長樂團及九天民俗技藝團在麗寶樂園打頭陣；「男子天團」5566再度獨家合體演出，與民眾一同倒數；玖壹壹在台北唱完開場之後，緊接著趕到台中壓軸演唱，兩大「數字團體」將嗨翻中台灣；洲際棒球場則由滅火器唱開場，兄弟本色與盧廣仲分別在2016年最後及2017年剛開始接力演唱。

另外，花蓮還有蕭敬騰在家鄉倒數；桃園強打Selina、彭佳慧；台南則祭出男子夯團SpeXial。

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