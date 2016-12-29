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孫女為失智爺紀錄生活 意外尋回失散多年家人

2016/12/29 21:34

網紅夏德萱（左）經常在Instagram上分享和94歲失智爺爺的互動。（翻攝自夏德萱IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅夏德萱經常在Instagram上分享自己與患有阿茲海默症爺爺的互動，將爺爺「老夏」生活中的點點滴滴剪成短片，時而賺人熱淚時而又搞笑的內容，狂吸近65萬粉絲追蹤，來自黑龍江94歲的老夏以為自己在中國老家已沒有任何親人，沒想到近日卻有強國網友留言表示「你爺爺好像是我朋友爺爺的弟弟」，意外聯繫上失散已久的家人。

強國網軍透過影片認出「老夏」（中）是自己爺爺的弟弟。（翻攝自夏德萱IG）

夏德萱今在IG上po出該名網軍的留言，內容說道：「有個黑龍江的在一個影片裡問妳爺爺原名是不是夏全茂，他們看到你們的視頻，都認為你爺爺是他爺爺的弟弟，他爺爺叫夏全鰲」，夏德萱見狀立馬打回家詢問爺爺，沒想到留言中所提的名字正是爺爺失散多年的哥哥，讓他們全家陷入一陣狂喜。

孫女夏德萱得知消息後，難掩心中興奮的情緒。（翻攝自夏德萱IG）

夏德萱激動表示：「爺爺說在老家黑龍江已經沒有任何的家人，當時逃亡的時候全部都死於槍彈之下，整家只剩下他一個生還者，來到台灣以後非常思念家人」，並透露患有阿茲海默症的爺爺雖然什麼都忘了，但對於親人始終銘記在心，相當盼望能相遇的那天，沒想到夏德萱靠著IG紀錄生活，還意外為爺爺尋親，她興奮表示：「一切都在聯繫中」，也讓長期支持他們的粉絲相當感動。

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