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（影音）安心亞跨年金光閃閃 布料少到塞不下暖暖包

2016/12/29 20:44

安心亞台北跨年彩排。（記者胡舜翔攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕台北市政府與三立電視共同舉辦的「臺北最High新年城-2017跨年晚會」將在本週六（31日）晚間7時隆重登場，今天安心亞及GTM進行節目彩排，首次踏上市府跨年舞台演出安心亞表示，這幾天腦中全是表演內容，心情既緊張又興奮。

安心亞台北跨年彩排。（記者胡舜翔攝）

安心亞有15分鐘NON-STOP載歌載舞演出，為了這次跨年，不惜砸下近百萬元，誠意十足準備了4套全新服裝，她笑說：「衣服布料少，無法塞暖暖包，還好我從頭跳到尾不怕冷。」

造型將走埃及性感女神風，她笑說自己是埃及嘻哈女神，出場會帶著神秘金色面具，安心亞解釋，以「埃及女神」造型是因為她給人金光閃閃的感覺，而且女神給人感覺有自信及態度，希望大家在2017年能夠自信滿滿。當晚演唱歌曲之一的《呼呼》還特別重新編曲，安心亞賣關子說：「當晚服裝上會有意外驚喜，絕不會讓大家失望的！」

安心亞台北跨年彩排。（記者胡舜翔攝）

另外，美聲團體GTM的演出將有別於以往，這次結合50位跆拳道選手與世大運宣傳大使「熊讚Bravo」一起演出，把電音舞曲結合強而有力的跆拳運動與街舞，幾位大男生表示：「由於這次是和『熊讚Bravo』一起演出，所以我們的萌度也絕對不能輸，但最重大意義是預祝明年2017世大運活動圓滿成功！」

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