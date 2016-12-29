麥當勞有買家了 當年內鬥故事都見光...

麥當勞兄弟創出「漢堡芭蕾」，30秒速食出餐掀起餐飲大革命。（甲上提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣麥當勞易主，傳買家是仰德集團的二少爺李昌霖，讓麥當勞再度成為鎂光燈焦點。電影《速食遊戲》下個月6日在台上映，金獎影帝麥可基頓主演，片中揭開麥當勞不為人知的創業秘辛，並還原當初麥當勞兄弟在設計廚房系統化SOP動線時，大熱天還在網球場指導數十名工作人員大跳漢堡舞的故事。

原來，當初麥當勞兄弟是先用粉筆，在網球場上畫出他們發想的廚房，讓員工練習操作。為呈現麥當勞影響世界的「快速系統化」經營手法，凡是在麥當勞廚房內演出的演員，全都得接受舞蹈訓練。

導演約翰李漢考為此特別找來編舞指導，為他們編出一套漢堡芭蕾，舞蹈指導更用節拍器，幫助演員做出整齊的動作，忠實拍出麥當勞締造傳奇的關鍵創意。

麥可基頓飾演從麥當勞兄弟手中奪走經營權的爭議人物「雷」。（甲上提供）

《速食遊戲》描述「麥當勞」創始人雷克洛克備受爭議的創業傳奇。雷（麥可基頓飾）原本是一名50年代默默無名的奶昔推銷員，某日他來到南加州麥當勞兄弟經營一家漢堡小店，看到了無限商機，於是雷決定與麥當勞兄弟聯手，引進標準SOP流程製作和加盟店模式來經營，且迅速於全國各地展店。

但最後，雙方卻反目成仇，雷更從這對兄弟手中奪走了這家連鎖速食店的經營權。如今，「麥當勞」已是全球最知名的連鎖品牌，更成為每年創下22億美元營業額的商業帝國！