限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

麥當勞有買家了 當年內鬥故事都見光...

2016/12/29 18:59

麥當勞兄弟創出「漢堡芭蕾」，30秒速食出餐掀起餐飲大革命。（甲上提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣麥當勞易主，傳買家是仰德集團的二少爺李昌霖，讓麥當勞再度成為鎂光燈焦點。電影《速食遊戲》下個月6日在台上映，金獎影帝麥可基頓主演，片中揭開麥當勞不為人知的創業秘辛，並還原當初麥當勞兄弟在設計廚房系統化SOP動線時，大熱天還在網球場指導數十名工作人員大跳漢堡舞的故事。

原來，當初麥當勞兄弟是先用粉筆，在網球場上畫出他們發想的廚房，讓員工練習操作。為呈現麥當勞影響世界的「快速系統化」經營手法，凡是在麥當勞廚房內演出的演員，全都得接受舞蹈訓練。

導演約翰李漢考為此特別找來編舞指導，為他們編出一套漢堡芭蕾，舞蹈指導更用節拍器，幫助演員做出整齊的動作，忠實拍出麥當勞締造傳奇的關鍵創意。

麥可基頓飾演從麥當勞兄弟手中奪走經營權的爭議人物「雷」。（甲上提供）

《速食遊戲》描述「麥當勞」創始人雷克洛克備受爭議的創業傳奇。雷（麥可基頓飾）原本是一名50年代默默無名的奶昔推銷員，某日他來到南加州麥當勞兄弟經營一家漢堡小店，看到了無限商機，於是雷決定與麥當勞兄弟聯手，引進標準SOP流程製作和加盟店模式來經營，且迅速於全國各地展店。

但最後，雙方卻反目成仇，雷更從這對兄弟手中奪走了這家連鎖速食店的經營權。如今，「麥當勞」已是全球最知名的連鎖品牌，更成為每年創下22億美元營業額的商業帝國！

相關新聞

推薦新聞
王心凌再陷變臉疑雲 當事人回應了... 王心凌再陷變臉疑雲 當事人回應了...
2016/12/29 13:01
為了陪孕妻 哈林3000萬往外推 為了陪孕妻 哈林3000萬往外推
2016/12/29 12:40
嘴砲如何不結仇？沈玉琳爆小禎的地雷是… 嘴砲如何不結仇？沈玉琳爆小禎的地雷是…
2016/12/29 10:44
生命中第二重要男人過世 未婚女星悲嘆沒做好「母親」 生命中第二重要男人過世 未婚女星悲嘆沒做好「母親」
2016/12/29 16:07
只差1天！「想跟嘉莉在一起」 莉亞公主媽媽也過世 只差1天！「想跟嘉莉在一起」 莉亞公主媽媽也過世
2016/12/29 11:32
T.O.P分手交往4年女友太離奇 下任一定要... T.O.P分手交往4年女友太離奇 下任一定要...
2016/12/29 15:13
關之琳被爆新歡小24歲 竟搭上SM家男偶像 關之琳被爆新歡小24歲 竟搭上SM家男偶像
2016/12/29 16:05
麥當勞有買家了 當年內鬥故事都見光... 麥當勞有買家了 當年內鬥故事都見光...
2016/12/29 18:59
汪小菲深夜放閃 「三個寶貝」告白大S 汪小菲深夜放閃 「三個寶貝」告白大S
2016/12/29 15:33
辣！賴琳恩豪挺C奶南半球 不夠還要再一次 辣！賴琳恩豪挺C奶南半球 不夠還要再一次
2016/12/29 16:18
GFRIEND登《紅白》密練新招 想念台灣小吃 GFRIEND登《紅白》密練新招 想念台灣小吃
2016/12/29 12:56
（影音）小S語透玄機 「真的習慣一個人了｣ （影音）小S語透玄機 「真的習慣一個人了｣
2016/12/29 16:27
被演員酸「混不了多久」 名導公開私訊回嗆 被演員酸「混不了多久」 名導公開私訊回嗆
2016/12/29 17:50
與小S合體嗆辣互虧後 黃子佼感性吐真言... 與小S合體嗆辣互虧後 黃子佼感性吐真言...
2016/12/29 17:33
女星台上被襲胸 怒甩巴掌疑洩憤 女星台上被襲胸 怒甩巴掌疑洩憤
2016/12/29 19:19
郭書瑤喜曬老闆送「2粒」 網友：後面才是重點... 郭書瑤喜曬老闆送「2粒」 網友：後面才是重點...
2016/12/29 18:10
小甜甜扮學生妹無違和 迷你裙露纖腿粉絲戀愛了！ 小甜甜扮學生妹無違和 迷你裙露纖腿粉絲戀愛了！
2016/12/29 16:33
《麻辣鮮師》范筱梵生了！ 幫兒添弟心願達成 《麻辣鮮師》范筱梵生了！ 幫兒添弟心願達成
2016/12/29 18:19
奇！導演激戀牧羊人 上床9個月後成單親爸 奇！導演激戀牧羊人 上床9個月後成單親爸
2016/12/29 19:13
卡古被李懿示愛 諧星臉立馬變偶像臉 卡古被李懿示愛 諧星臉立馬變偶像臉
2016/12/29 17:44
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.