鋒菲跨年合體？ 謝霆鋒現身說...

王菲現身上海彩排。（kcpcl提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕王菲明天開唱，今天現身上海彩排，她戴著俏皮的毛毛耳朵帽子，過程非常順利，男友謝霆鋒也出力，親自安排監督直播團隊，日前還罕見公開回應演唱會的籌備進度，全都在他的掌握之中。

王菲現身上海彩排。（kcpcl提供）

謝霆鋒昨天被媒體直擊從上海飛回香港，一改酷樣開金口和大家說聖誕快樂、新年快樂，談到女友王菲的演唱會，他也大方回應：「其實我不會過去。」笑著解釋「沒票了」，但直播工作都已經準備完成。

王菲現身上海彩排。（kcpcl提供）

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