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鋒菲跨年合體？ 謝霆鋒現身說...

2016/12/29 18:43

王菲現身上海彩排。（kcpcl提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕王菲明天開唱，今天現身上海彩排，她戴著俏皮的毛毛耳朵帽子，過程非常順利，男友謝霆鋒也出力，親自安排監督直播團隊，日前還罕見公開回應演唱會的籌備進度，全都在他的掌握之中。

王菲現身上海彩排。（kcpcl提供）

謝霆鋒昨天被媒體直擊從上海飛回香港，一改酷樣開金口和大家說聖誕快樂、新年快樂，談到女友王菲的演唱會，他也大方回應：「其實我不會過去。」笑著解釋「沒票了」，但直播工作都已經準備完成。

王菲現身上海彩排。（kcpcl提供）

王菲「幻樂一場」直播懶人包：

電腦：http://v.qq.com/download.htmlhttps://v.qq.com

手機：安裝騰迅視頻App、騰迅新聞App

網路電視：安装雲視聽極光App

VR 360°全景直播觀看說明

1、騰迅視頻App，進入直播頁面切换視角，

VR直播手機端地址：http://v.qq.com/live/p/topic/17601/preview_h5.html

2、騰迅視頻網，進入直播頁面切换視角，

VR直播網頁端地址：http://v.qq.com/live/p/topic/17601/preview.html

備註：

（1）VR 360°全景在直播時方可切换

（2）投射電視端airplay，不支持VR 360°全景

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