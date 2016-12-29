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看到賺到！台北親子跨年 藝起來這裡

2016/12/29 18:08

旺福樂團用最快樂、最有趣的音樂對抗沉悶無聊。（台北表演藝術中心提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕想帶小孩迎接今年最後一個夕陽以及提前跨年何處去？台北表演藝術中心（北藝）與藝術家推出「GOODBYE & HELLO藝術樂園」，讓孩子與年輕人體驗有「藝」思的跨年活動，不僅有旺福樂團、馬戲團、雜耍魔術表演，還有變裝大遊行，更讓小朋友尖叫的還有闖關遊戲，只要家長陪同小朋友闖關成功，不只可拍照留念，更有機會贏得雲門舞集教室體驗券。

在《GOODBYE & HELLO》藝術樂園挑戰無獨有偶劇團策畫的藝術闖關遊戲。（台北表演藝術中心提供）

對家長而言，想帶小朋友到跨年晚會感受跨年氛圍，是件高難度也高危險的活動，貼心的北藝特別在31日中午12點推出的藝術樂園，讓家長也有機會帶小朋友一起向2016年說再見，並在藝術帶來的創意中，準備迎向新的一年。

舞鈴劇場在《GOODBYE & HELLO》藝術樂園，給你充滿驚喜的扯鈴表演。（台北表演藝術中心提供）

「GOODBYE & HELLO藝術樂園」由藝術家用表演改變既有的空間使用，沙丁龐克劇團將平常搭乘的巴士打造成「故事公車」，民眾可在車上觀賞小丑演出；編舞家董怡芬則設計舞蹈遊戲，要讓大家一起將溜冰場變為奇幻樂園；FOCA福爾摩沙馬戲團以各式馬戲雜技與魔術，將「遊戲區」的溜滑梯、蹺蹺板，變換成一冒險基地；旺福樂團、A劇團及大龍峒金獅團，以輕快音樂、人聲演奏及百年傳承的精湛獅藝，與大家同樂。

除表演外，民眾可組隊參加由無獨有偶劇團打造的主題闖關遊戲，最後還可以格列佛先生人型大偶，一起加入嘉年華遊行隊伍，並向今年最後的夕陽說再見。

《GOODBYE & HELLO》藝術樂園故事公車上，觀賞沙丁龐客劇團《小丑與藝想車廂》演出。（台北表演藝術中心提供）

北藝之前因營造廠商倒閉，被外界誤為籌備工作停擺，北藝強調籌備工作不受停工影響，仍然繼續進行，除了舉辦劇場人才訓練工作坊等人才培育活動外，也邀請舞蹈家走入社區，讓表演活動走出殿堂，深入居民的生活空間。

「GOODBYE & HELLO藝術樂園」將於31日中午12點到下午4點半在迪化休閒運動公園舉行，該公園距離圓山捷運站15分鐘腳程，樂園演出一切免費，民眾不妨把握難得的機會，和藝術家的創意「藝」起迎新年。

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