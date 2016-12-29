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卡古被李懿示愛 諧星臉立馬變偶像臉

2016/12/29 17:44

撒基努（左起）、謝沅瑾、利菁、GIGI、大愷、羅平、李懿、李明川一同錄《麻辣天后傳》。（中天提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕利菁主持的中天《麻辣天后傳》今天錄影主題是「直男審美觀，有錢就貴的有品味嗎？」，請到洪都拉斯、大愷、李懿、GIGI、謝沅瑾、撒基努、卡古、羅平以及李明川上談行頭與收藏。

卡古（右）在《麻辣天后傳》踩著15萬球鞋，讓主持人利菁嚇到。（中天提供）

卡古拿出收藏已久的多雙名牌球鞋，腳上更踩著要價15萬的球鞋，讓利菁聽聞嚇到直說：「大家景氣都不好，只有你好！」卡古趕緊解釋自己其他東西都省下來，只砸錢在球鞋上；而他搞笑模仿功力一流，意外吸引李懿的注目，利菁驚訝問：「這是妳的菜？」讓李懿臉紅回：「滿帥的，很多女藝人私下會討論他。」

李懿（前排中）在《麻辣天后傳》向卡古示愛，現場卡古特地挑一雙球鞋送她。（中天提供）

面對李懿突然的示好，卡古有點不知所措，講話不時結巴，還遭到利菁虧：「他諧星臉馬上收掉，變成偶像的臉。」笑翻眾人，他害羞表示：「人生被誇只有這麼一次，怕配不上李懿。」利菁現場拱卡古挑一雙球鞋送李懿，他選了喬丹第一代限量球鞋，李懿開心的說，剛好中她的味，現場氣氛瞬間變成粉紅泡泡，卡古也貼心幫李懿穿上鞋，並說：「我會再買雙新的給她。」甜蜜互動讓來賓們都尖叫，最後更在眾人起鬨下手牽手走秀。

李懿（左）在《麻辣天后傳》向卡古示愛，兩人被拱牽手走星光大道。（中天提供）

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