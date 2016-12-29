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女星台上被襲胸 怒甩巴掌疑洩憤

2016/12/29 19:19

秦嵐在台上疑被襲胸。（合成圖，翻攝自秦嵐微博、擷取自北京衛視YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星秦嵐扮相宜古宜今，曾在《還珠格格3》飾演溫婉「知畫」一角，邂逅舊愛黃曉明，近年則因在蘇有朋自製自演的職場喜劇《非緣勿擾》擔綱女主角，被台灣觀眾熟知。近日一段她在台上表演時疑似被襲胸的影片瘋傳，引起熱議，讓她直呼：「莫名其妙的就上了一次熱搜。」

秦嵐長相標緻，今年光棍節和明道約會，傳出緋聞。（翻攝自秦嵐微博）

秦嵐參加中國短劇節目《跨界喜劇王》，演出一段「嫂子賣餃子」卻遭到惡霸大爺調戲的輕鬆小品，劇中男演員先是摸她小手，接著強行將她摟入懷中，對秦嵐上下其手，在秦嵐奮力掙扎的過程中疑似不慎假戲真做，大掌一把抓到她的胸部，秦嵐起身後反甩他兩巴掌，指著他大罵「流氓」。

秦嵐在台上疑被襲胸。（擷取自北京衛視YouTube）

由於此段輕薄戲碼是劇情設定，可以聽見音效已經有事先配好一個巴掌聲，不過觀眾指出秦嵐起身之後卻是賞了男演員兩巴掌，認為她是被男演員魔爪冒犯，出於真實情緒怒巴第二下，而該段影片也在微博瘋傳，對此秦嵐工作室今日出面稱：「讓韓兆老師背了黑鍋，都是借位而已，老師們都很專業。」為該名男演員平反汙名。

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