（影音）小S語透玄機 「真的習慣一個人了｣

小S主持新節目成績亮眼，證明她真的習慣一個人了。（《marie claire美麗佳人》提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕講到小S徐熙娣，好像永遠都脫離不了《康熙來了》這段電視圈的傳奇，但是有離別才有重生，離開康熙之後，小S真正開始單飛，接下了《姐姐好餓》一個人拿起主持棒。為了讓小S點頭，製作人詹仁雄花了3、4個月的時間才說服她，昔日老戰友蔡康永也偷偷觀察小S的狀況。小S開玩笑說：「他很怕我節目失敗了，人氣下滑，導致開始酗酒、身材走樣之類的，那就沒辦法拍電影了。」

拍完《吃吃的愛》小S大哭，還對著蔡康永大喊「I hate you.」（《marie claire美麗佳人》提供）

人前開朗搞怪的小S，其實非常敏感。前些日子她在微博發了憔悴的自拍照，原因是：哭戲讓她無比挫折。提起這件事，小S坦言：「當下覺得自己真的是一個很爛的演員，我向姊姊、媽媽求救全都失敗了，大S到最後還說要帶女兒去打預防針掛了我電話。」然而，小S終究挺過來了，現在她漸漸覺得一切都很好玩，期待每一場戲來臨。離開康熙、離開蔡康永，小S感覺如何？她說：「滿爽的。」

小S問蔡康永是不是後悔找她擔任電影女主角，蔡康永真情回答：「妳還是我唯一的人選」。（《marie claire美麗佳人》提供）

相關影片：（影片擷取自美麗佳人 Marie Claire TaiwanYouTube，如遭移除敬請見諒）