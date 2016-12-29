T.O.P分手交往4年女友太離奇 下任一定要...
2016/12/29 15:13
T.O.P表示下任女友一定要是「不喝酒的女生。」才不會重蹈覆轍。（翻攝自韓網）
〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團BIGBANG成員T.O.P，長相帥氣、歌聲迷人，是許多女性粉絲的夢中情人，他日前宣布將在明年2月入伍服役，預計會被分派到首爾警察廳擔任樂隊要員，沒想到近日卻瘋傳他交了女友的消息，不過他在昨天播出的《RADIO STAR》中澄清，目前是單身狀態，還自爆從19歲到現在只交過3名女友，其中有一任交往4年的女友，分手後卻沒有什麼記憶，超奇葩的戀愛史讓主持人都傻眼了。
BIGBANG成員T.O.P長相帥氣，讓不少女性傾心不已。（翻攝自韓網）
據《ETtoday》報導，T.O.P在節目上坦言，10年來交往過3任女友，但現在單身，還自爆有一名女友交往4年，但這段關係其實沒有什麼回憶，「因為總是一起喝到不省人事」，分手後為了不要重蹈覆轍，雖然自己很愛喝，但下一任絕對要找「不喝酒的女生」，除了這個條件，他還希望下任女友不能太黏人、「不要太干涉我的生活」，而且要交往後仍繼續跟他說敬語，主持人忍不住笑虧他：「你去跟公務員交往吧！」
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