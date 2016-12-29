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（影音）世界少年迺夜市 嚐臭豆腐當場大暴走

2016/12/29 15:13

「UNIVERSE世界少年」近日參加《綜藝大熱門》錄影，節目將於近期播出。（寰亞傳媒提供）

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓新人團「UNIVERSE世界少年」上周在台舉辦出道記者會，預計在台Long stay3個月學中文、跑通告，日前他們特地前往夜市嘗試「臭豆腐」和「苦茶」兩樣台灣特有的食物，沒想到成員勇勇卻被「臭豆腐」嚇得在夜市大暴走！

「UNIVERSE世界少年」預計在台Long stay3個月學中文、跑通告。（寰亞傳媒提供）
「UNIVERSE世界少年」成員們喝下「苦茶」時，雖然都因為獨特的苦味影響而一秒變臉，不過很能「吃苦」的他們，對於苦茶並沒有太激烈的排斥反應。但是在面對「臭豆腐」時可就無法淡定了，由老么旻鎬勇敢的率先品嘗了一口之後，蒼空也緊接著咬了一大口，兩人雖然覺得味道有些可怕但還算能冷靜的吞下，接下來隊長詩勳則一口之後立刻崩潰倒地，而IL原本一口咬下想要耍帥，也因為無法抵擋「臭豆腐」獨特香氣而逃走。最後，號稱是「UNIVERSE世界少年」中「飯量」擔當的勇勇，更是小咬一口之後，在夜市大暴走半圈才驚魂未定的回來。

此外，「UNIVERSE世界少年」近日也獻出首個綜藝處女秀，將來台後的首個電視通告獻給《綜藝大熱門》，節目將於近期播出；而他們的最新單曲《Hacker》，則將於明年1月1日數位發行。

「UNIVERSE世界少年」夜市體驗影片：

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