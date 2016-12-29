渣男偷吃買春想詐財 莉亞公主媽3段婚「沒遇過對的人」

「莉亞公主」女星嘉莉費雪（右）27日過世，母親黛比雷諾（左）今也中風病逝，享壽84歲。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2016年剩不到3天，繼「莉亞公主」嘉莉費雪昨病逝後，嘉莉的媽媽，星黛比雷諾也因為中風過世，享壽84歲。黛比人生3段婚姻都不順遂，她曾在訪談中表示：「我一生都嫁給不對的人，我從來沒有找到過我的他，更別提我現在都已經這個年紀了，而且我遇到的好男人們，都已經有老婆了。」

黛比和第一任丈夫歌手艾迪費雪生下嘉莉，但就在嘉莉18個月大時艾迪劈腿「玉婆」伊莉莎白泰勒，令黛比心碎離婚。

後來黛比嫁給富商哈利卡爾，沒想到卡爾不但愛買春，還花光她的積蓄，讓黛比再度崩潰，甚至開始酗酒，嘉莉回憶當時的生活：「我的青春期已經夠糟了，同時還要面對媽媽的中年危機，所以我們總是對著彼此嘶吼。」

1984年黛比遇上最後一任丈理察哈姆雷特，他卻「肖想」著黛比的財產，曾偷把黛比名下的房子過戶給自己，一次兩人在陽台講話時，黛比甚至擔心理察會不會貪圖鉅額保險金而把她推下樓，最終也是分手收場。

黛比16歲踏進影壇，憑歌舞片《萬花嬉春》爆紅，還曾以《翠谷奇鳳》獲得奧斯卡影后提名。