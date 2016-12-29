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GFRIEND登《紅白》密練新招 想念台灣小吃

2016/12/29 12:56

GFRIEND受邀參加《2017超級巨星紅白藝能大賞》。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》，即將於106年1月7日在台北小巨蛋隆重登場，南韓超人氣女團「GFRIEND」的素媛、藝琳、銀河、俞宙、信飛、嚴智將首登《紅白》，陪觀眾圍爐迎雞年，目前正密練歌舞，對表演內容守口如瓶，她們表示：「接到邀約特別興奮，能陪大家過年非常開心；我們正認真準備演出曲目，希望觀眾期待我們當天表現。」

GFRIEND受邀參加《2017超級巨星紅白藝能大賞》。（台視提供）

新年將至，GFRIEND也將利用難得年假陪伴家人，「南韓新年也是闔家團圓的節日，能吃媽媽精心準備的年菜特別開心，想把握難得休息時間，多跟家人相聚。」團員們也特別向台灣觀眾拜早年：「祝大家『大雞大利』！」

GFRIEND受邀參加《2017超級巨星紅白藝能大賞》。（台視提供）

GFRIEND曾於今年10月初首度訪台，吸引2000名粉絲熱情支持，精心設計的應援影片讓6人瞬間飆淚，當時老么嚴智因腳傷不能表演，感動之餘情緒崩潰道歉，氣氛相當感人。這次6人將首度在《紅白》合體演出，她們高興表示：「上次來台真是美好的經驗，這次感謝《紅白》邀請，讓我們有機會再和台灣粉絲見面，希望能再吃到道地台灣小吃，也希望有時間到處走走。」至於新年新希望，GFRIEND齊聲說：「希望大家喜歡我們的歌，祝大家新年平安健康！」

GFRIEND受邀參加《2017超級巨星紅白藝能大賞》。（台視提供）

GFRIEND受邀參加《2017超級巨星紅白藝能大賞》。（台視提供）

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