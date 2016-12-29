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（影音）反同人士神推理「同志讓12月變熱」 翻白眼女記者爆紅

2016/12/29 14:36

反同家長旁邊的女記者，因頻頻露出不耐表情，似乎是聽不下去反同家長的神指控，網友封她正義姊。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日前立法院及法制委員會通過《民法相關條文修正草案》，同志婚姻平權初審順利過關，儘管還沒二、三讀，卻讓反同人士崩潰暴動，情緒激動表示無法接受，有名家長代表就表示：「同志導致絕子絕孫。」甚至指控：「都12月了天氣還這麼炎熱！」將天氣炎熱都怪到同志身上，神邏輯讓人超傻眼，巧合的是，旁邊拿著麥克風收音的女記者翻了一個大白眼，疑似是聽不下去這毫無邏輯的言論，因此被廣大網友封為「正義姐」。

婚姻平權初審通過，反同家長林素每情緒激動的說：「阿公阿嬤絕子絕孫。」還說12月天氣還這麼熱是因為同志。（翻攝自臉書）

反同家長代表林素每，27日受訪時難掩氣憤情緒，激動表示：「同志婚姻合法化，會讓鄉下的孩子越來越少，阿公阿嬤絕子絕孫。」生氣的怒吼：「什麼男生娶男生，女生娶女生！人若不照天理，天就不照甲子。」最後還撂一句：「現在12月了天氣還這麼熱。」指控同志還帶來全球暖化的問題，無邏輯的指控在網路上掀起熱烈討論，也有眼尖網友發現，反同家長旁的短髮女記者在訪問期間，頻頻露出不耐煩的表情，還一直翻白眼，被認為應該是聽不下去這名家長的神言論，結果一夕爆紅，不過該記者隨後在個人臉書澄清，自己是因為一直聽不到受訪者說什麼，才會露出那樣的表情，被解釋成討厭反同人士感到很意外。

相關影片：（影片取自馬丁垃圾話臉書，如遭移除請見諒）

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