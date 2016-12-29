解孵有多愛Ella？4年來都用「歐巴式」抱妻法
2016/12/29 13:33
〔娛樂頻道／綜合報導〕Ella和老公賴斯翔結婚4年多，仍像小情侶熱戀般天天放閃，甜蜜感情羨煞眾人，而粉絲也都樂於被他們甜滋滋的氛圍感染，也親密的稱賴斯翔「賴解孵」，兩人不僅常常曬放閃合照，對外更是時常提到對方的優點，是演藝圈知名的恩愛夫妻檔，而Ella雖然平常大剌剌，給人女漢子的豪邁形象，但在家其實是個小女人，從她跟「解孵」的合影中，就可以看出4年來，解孵總是用一樣的「韓劇歐巴」抱法，緊緊將她扣在懷裡，完全展露對老婆的極盡寵愛。
每次拍照，賴解孵總是緊緊的將Ella扣在懷裡，被戲稱像韓劇歐巴的抱法。（翻攝自臉書）
Ella和賴解孵結婚4年來，常常PO出和老公的家庭生活照，照片中解孵總是溫柔的將她圈在懷裡，不是緊緊摟住她的腰，就是霸氣環住她的肩膀，讓Ella安全的窩在他的臂膀中，Ella以前曾坦言在感情上受到不少挫折，有段時間甚至把感情當遊戲，不懂什麼是愛，直到31歲遇到了老公，她才決定勇敢付出、勇敢去愛，遇到對的人真的整個人生都不一樣了，她也曾透露：「我老公真的很愛我，很需要我。」濃得化不開的愛意令人相當感動。
相關新聞
- 狗舔兒子會「很髒」 Ella霸氣回：布丁是我女兒
- 快找墨鏡！ELLA嘟嘟嘴 倫敦獻吻賴解孵放閃
- 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
- （影音）Ella來聽Hebe佈道 得意胸部變大至少34C
- 林宥嘉臉書求婚丁文琪 Ella感動：你好man
- 998萬起 用薪買好墅
- ELLA懷男嗜睡 老公虧：妳是豬嗎？
- Ella懷胎3月仍與狗同床 意外掀網友論戰
- Hebe賭盤揭曉 Ella正式公布寶寶性別
- Ella做菜沒人鳥 「勁寶」8張超音波照成亮點
- 皮衣緊身牛仔褲 Ella看不出懷孕3個月
- Ella挺肚煮晚餐 愛犬比菜更搶鏡
- Hebe放話直播Ella生產 孕媽咪反應是...
- S.H.E想好寶寶名字 動力火車送好禮感動Ella
- Ella準備待產迎「勁寶」 動力火車送禮祝福
- （影音）Ella在別人家驗孕 舅媽第一得知中獎
- 被爆懷孕 Ella驚呼著猴啦
- Ella練5功送飛吻 老公一旁接
- 太開心Ella懷孕 Selina飆淚：我要當阿姨了！
- Ella忙工作累翻 找老公「發洩」
- Ella驚傳有喜 爆對老公痛哭
- Ella結婚4年傳懷孕有喜 老公爆雷先孵...
- 才熱跳如碧昂絲 Ella卻傳出有喜？
- Ella結婚4年爆懷孕！ 推酒品廣告洩天機
- （影音）Ella身材走樣 老公狠嗆母豬！
- Ella改當唱跳歌手 靠老公對抗嘴饞
- Ella遲遲沒生 原來都是愛犬害的
- Hebe演舞台劇才說別錄影 Selina就被抓包拍照
- 2周前就準備好 Ella祝壽賴斯翔哭成一團
- Ella一招示愛Selina 粉絲跪求Hebe神還原
- 砸錢助Ella奪內定影后 文化部回應...
- 就是要閃爆你們！Ella「度過里程碑」謝尪
推薦新聞