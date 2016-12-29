解孵有多愛Ella？4年來都用「歐巴式」抱妻法

Ella和老公結婚4年多，仍熱戀如小情侶。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Ella和老公賴斯翔結婚4年多，仍像小情侶熱戀般天天放閃，甜蜜感情羨煞眾人，而粉絲也都樂於被他們甜滋滋的氛圍感染，也親密的稱賴斯翔「賴解孵」，兩人不僅常常曬放閃合照，對外更是時常提到對方的優點，是演藝圈知名的恩愛夫妻檔，而Ella雖然平常大剌剌，給人女漢子的豪邁形象，但在家其實是個小女人，從她跟「解孵」的合影中，就可以看出4年來，解孵總是用一樣的「韓劇歐巴」抱法，緊緊將她扣在懷裡，完全展露對老婆的極盡寵愛。

每次拍照，賴解孵總是緊緊的將Ella扣在懷裡，被戲稱像韓劇歐巴的抱法。（翻攝自臉書）

Ella和賴解孵結婚4年來，常常PO出和老公的家庭生活照，照片中解孵總是溫柔的將她圈在懷裡，不是緊緊摟住她的腰，就是霸氣環住她的肩膀，讓Ella安全的窩在他的臂膀中，Ella以前曾坦言在感情上受到不少挫折，有段時間甚至把感情當遊戲，不懂什麼是愛，直到31歲遇到了老公，她才決定勇敢付出、勇敢去愛，遇到對的人真的整個人生都不一樣了，她也曾透露：「我老公真的很愛我，很需要我。」濃得化不開的愛意令人相當感動。

Ella和賴解孵的甜蜜感情令人稱羨。（翻攝自臉書）