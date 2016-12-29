為了陪孕妻 哈林3000萬往外推
2016/12/29 12:40
哈林（左）最近推掉不少演出邀約，打算專心陪伴孕妻張嘉欣（右）。（資料照）
〔娛樂頻道／綜合報導〕「哈林」庾澄慶才剛歡喜宣布遇到人生第二春，與41歲主播張嘉欣結婚，沒多久就傳出做人成功的喜訊，日前證實老婆已經懷胎3個多月，最近適逢歲末年終，勢必會有大量尾牙、商演的邀約，但他選擇減少工作量，推掉至少3000萬的酬勞，就為專心陪伴孕妻。
據《蘋果日報》報導，哈林近年來參與《中國好歌聲》、《蓋世音雄》等節目，工作大多在中國，經常不在台灣，雖仍會找時間往返陪伴妻子，但漸漸身體難以負荷，加上最近妻子懷孕，因此決定慢慢把工作重心轉回台灣，還減少多場跨年、商演等邀約，雖損失至少3000萬，不過為了陪伴媽媽和老婆過年，他覺得相當值得，近來唯一會公開露臉的活動，只剩除夕的特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》。
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