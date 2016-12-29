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嘴砲如何不結仇？沈玉琳爆小禎的地雷是…

2016/12/29 10:44

沈玉琳以嘴砲見長，但卻怎麼開玩笑都不會樹立敵人。（超視提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝節目雖然帶給觀眾歡樂，但其實圈內很容易因為玩笑開過頭結怨，搞到兄弟鬩牆、姊妹翻臉，甚至告上法院，不過以嘴砲見長、人稱「荒謬大師」的沈玉琳，從幕後轉戰幕前5年，不管動作言論再誇張，竟都從未樹立任何敵人，對於這事他說他有法寶，還自誇可以把自己的「沈語錄」集結成冊出版一本「場面話大全」，應該會比《蔡康永的說話之道》還暢銷。

有人上綜藝節目玩笑開過頭鬧得不愉快，但這種事卻從未在沈玉琳身上發生，他說：「態度很重要，大家都知道我是節目效果，搏君一笑，而且說的時候不能認真，一認真別人就當真。」除了態度，最重要的是「經驗」，他說當了25年的幕後製作人，學到話說出口前心中都有一把尺，「我知道每個人哪些角度不能碰，想辦法在碰觸前繞開，例如小禎，我再怎麼亂開玩笑，也不能說李進良，那是她的地雷，還有哪些女生可以笑她胖，例如小甜甜、廖慧貞，她們不會翻臉，但也有些女星就不行。」

沈玉琳透露，再如何對小禎亂開玩笑，也不會提李進良，那是她的地雷。（東森提供）

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