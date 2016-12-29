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楊麗花復出未見老公 方芳心疼：別在傷口撒鹽

2016/12/29 08:59

楊麗花昨開記者會宣傳新戲《忠孝節義》，宣告回歸，穿著一身金光閃閃的歌仔戲服華麗登場。（記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕72歲楊麗花懷抱著傳承歌仔戲的使命感，睽違14年重回老東家台視製作歌仔戲，昨為宣傳新戲《忠孝節義》盛大開記者會，包括文化部長、台視、華視、民視等各台總經理都到場，愛徒陳亞蘭、曾為她製作小巨蛋舞台劇的名導邱瓈寬也來，結拜妹妹方芳則特地返台為她主持，她以一襲張叔平設計的歌仔戲服華麗登場，場面相當浩大，氣勢萬千，宣布活到老演到老，回歸一生最愛的歌仔戲，而記者問家裡是否支持，她淡定回應：「當然」，不過追問婚姻狀況時，方芳則替她回應：「別在傷口撒鹽。」

楊麗花（左二）睽違14年回歸，名導邱瓈寬（右二）、愛徒陳亞蘭（左）及結拜妹妹方芳（右）都特地來站台。（記者胡舜翔攝）

據《蘋果日報》報導，因楊麗花3月被爆和結婚33年的醫生老公洪文棟婚變，4月現身時坦言自己瘦了8公斤，昨記者會看起來又更消風，連愛徒陳亞蘭都驚訝「真的瘦好多」，但被懷疑是否受婚變影響？陳亞蘭則否認，表示恩師是因新戲操煩，而方芳前晚去楊麗花家拜訪，被問到有沒有看到楊麗花老公，方芳則機智回應：「我都去了要老公幹嘛？」她也知道記者想問婚姻狀況，語重心長勸戒：「我從來不問這些事，若你們真的關心她、保護她，就不要多問，別在傷口撒鹽。」

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