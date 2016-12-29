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小S談到昔日戀情 怒嗆佼佼這件事裝傻

2016/12/29 08:24

小S（右）和佼佼（左）在北京合體，2人互動萬梗齊發，笑翻台下觀眾。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨晚北京舉辦「I Do致愛演唱會」， 活動上大咖雲集，包括剛恢復單身的歌壇天后Jolin，主持天后小S也來獻唱，而小S的舊愛「佼佼」黃子佼則是擔任主持人，2人的互動萬梗齊發，唇槍舌劍誰也不讓誰，逗笑全場觀眾，期間她談到自己一直都喜歡大象，猛虧交往時就知道，卻「在那邊裝傻」，把平時口若懸河的佼佼逼到啞口無言，慘居下風。

佼佼（右）問小S（左）為什麼叫「Elephant Dee」，小S則怒嗆交往時就常常說自己喜歡大象，佼佼在那裝傻，把他逼得啞口無言。（翻攝自微博）

據《蘋果日報》報導，黃子佼先說：「很久沒看到徐媽媽。」小S秒回：「你都沒變，很會巴結老人。」他也不服輸笑回：「妳也沒變，特別幽默。」互相放箭毫不手軟，不過佼佼才剛說自己有個疑問，小S則抓緊機會突襲問：「還愛不愛你嗎？」全場笑翻，佼佼這次則趕緊求饒，叫她別把事情搞那麼大，接著佼佼問她手上刺青：「為何叫Elephant Dee？」緊咬不放的小S直說：「Elephant是我們兩個交往時就刺的。」似乎將交往時的事忘得一乾二淨的佼佼，再次踢到鐵板，佼佼尷尬回「妳好煩」，小S完全不理繼續怒嗆：「我一直說我喜歡大象，你在那邊裝儍。」

為回到主題，佼佼先是好奇問小S當初老公如何求婚，又笑說其實沒有很想聽，小S當然馬上回擊，反過來猛問：「在等什麼，為何還不跟孟耿如求婚，不要等到頭髮都掉光了！」一向會戴髮片製造髮量的他只好自嘲：「現在髮片很專業。」句句都是爆笑梗，讓台下觀眾笑得人仰馬翻。

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