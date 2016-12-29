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松本潤劈腿AV女優4年 曾威脅葵司：再問就殺了妳

2016/12/29 08:20
松本潤被爆劈腿AV女優葵司。（圖擷取自網路）松本潤被爆劈腿AV女優葵司。（圖擷取自網路）

〔即時新聞／綜合報導〕日本傑尼斯超人氣團體「嵐」成員松本潤，27日被日本媒體爆料，他隱瞞交往11年的女友井上真央，劈腿AV女優葵司。報導還提到，松本潤曾經威脅葵司，若繼續追問有關井上真央的事，就會殺了她。

葵司與松本潤兩人因參加已故男星中村勘三郎的守夜式結識。（圖擷取自推特）葵司與松本潤兩人因參加已故男星中村勘三郎的守夜式結識。（圖擷取自推特）

日本《週刊文春》27日爆料33歲松本潤背著29歲井上真央劈腿長達4年，另一媒體《Real Live》揭露出松本潤劈腿的就是26歲AV女優葵司。

報導指出，2012年12月時松本潤與葵司兩人因參加已故男星中村勘三郎的守夜式結識，當時並不知道女方是AV女優，直到隔年1月松本潤從電視節目上看到葵司身分，後來才開始交往。當時葵司並不知道松本潤有女友，在網路上得知松本潤與井上真央的關係時，大受打擊。葵司曾在松本潤屋內，發現井上真央所留下的舞台劇《MIWA》劇本，向松本潤求證，他竟說，「你再問的話，我就殺了你！」

葵司每週到松本潤屋內密會，都是由男方提出，獨自搭乘計程車前往，女方曾向松本潤要車錢，松本潤卻說，「我們之間的感情並不是用金錢來衡量」而拒絕付錢。女方為了省錢，不惜搬到與松本潤更近的住處。兩人關係持續3年，直到去年5月，葵司因精神狀態不佳，主動提出分手，松本潤在3個月後復合成功，葵司本月仍3度出入松本潤住處。

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