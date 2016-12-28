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歷經掀裙唇交退團 嘎嘎：別再重蹈覆徹了

2016/12/28 23:25

嘎嘎發文期許不再重蹈覆轍。（翻攝自嘎嘎臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前「MP魔幻力量」成員嘎嘎女人緣一直相當好，從去年開始更是接連被爆出桃色緋聞，不僅和安心亞過去的親密影片流出，他甚至還掀女方裙子引起爭議，今年初嘎嘎又被拍到和「Popu Lady」的寶兒當街唇交，最終導致嘎嘎退出團體。對於種種風波，嘎嘎疑似有感而發，今日更於臉書許下「別再重蹈覆轍」的願望。

「MP魔幻力量」本有6名成員，如今嘎嘎（中下）和阿翔（中上）都已退團。（翻攝自「MP魔幻力量」臉書）

嘎嘎今日在臉書發文說：「別再重蹈覆徹了，是吧。」要大家想想，新年的一年即將到來，自己對於過去是否滿意，並反問說「你已經期許自己未來會變怎樣嗎」？疑似深切檢討了這一年的自己。而正能量的發文也引來網友感性回覆，紛紛在留言處自首和回顧這一年的低潮，還鼓勵嘎嘎也要加油。

安心亞（左）和寶兒（右）都曾和嘎嘎傳出緋聞。（合成圖，翻攝自安心亞、寶兒臉書）

事實上，嘎嘎這一年真的可以說是多災多難，不僅和女團成員寶兒被拍到在街上疑似因女方鬧脾氣讓他下跪道歉，而後兩人又和好接吻，劇情宛如八點檔，後來嘎嘎的正牌女友又出面爆料他多次劈腿死性不改，最終嘎嘎遭到「相信音樂」的退團處分。不過，嘎嘎也相當積極振作，和寶兒似乎也保持著相當友好的關係，如今他又發了省思文，讓人相當期待2017年他有什麼令人眼睛為之一亮的作為。

嘎嘎臉書全文。（翻攝自嘎嘎臉書）

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