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被騙兩千多萬沒關係 女星榮登2016通告王

2016/12/28 22:02

韋汝榮登2016通告王，年通告量近300個。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕TVBS《女人我最大》為迎接新年到來，節目中檢視各來賓2016年工作成績單，韋汝接下近300個電視通告，堪稱2016通告王，工作運勢最強。王思佳雖以120個通告排名第二，但坐擁3項產品代言，連韋汝都忍不住詢問收入，王思佳則表示感謝廠商愛戴。

王思佳、韋汝、陳孫華、薇琪、劉書宏、林立雯檢視２０１６工作成績單。（TVBS提供）

節目來賓韋汝、王思佳、陳孫華、林立雯、薇琪、劉書宏，回顧2016的工作成績，第一名由電視通告高達288個的韋汝拿下，因韋汝除了通告外，還主持了一個外景節目，2016工作滿檔，她笑說今年運勢不錯，通告滿檔。王思佳也好奇詢問經紀人，她的通告量到底多大，沒想到經紀人回：「有的她還不太想接，因為她累了！」引發眾怒，讓韋汝趕緊解釋自己是因為假日要陪小孩，不是賺錢賺太累！

以電視通告量120個排名第二的王思佳，認為2016年結婚是自己人生的轉捩點，運氣開始變順變好，工作接洽也都很順利，直播節目從2016延長至2017外，連凌晨時間都有代言工作來接洽，坐擁3項產品代言的她，讓一旁的韋汝忍不住想詢問收入，王思佳笑而不答感謝廠商給予機會。

更多精彩內容請鎖定12月30日 TVBS歡樂台 晚間9點《女人我最大》。

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