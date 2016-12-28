李玉璽吳心緹爆過夜情 節目玩摔角曖昧藏不住

李玉璽與吳心緹錄《完全娛樂》宣傳新戲，現場演出情境劇。（翻攝自youtube）

〔記者吳志偉／台北報導〕李玉璽與吳心緹在新版《惡作劇之吻Miss In Kiss》詮釋新版植樹和月琴，成為新一代的「樹琴CP」，戲裡的感情似乎延燒到戲外，今天爆出吳心緹到李玉璽家吃宵夜，男女在住處共度時間長達13小時，對此李玉璽的經紀人表示，是剛好李玉璽的媽媽煮了宵夜，所以邀請吳心緹到他家吃，擔心女孩子晚上一個人很危險，所以讓她留宿客房，並強調李玉璽目前專注在工作，沒心思談戀愛；吳心緹的經紀人則回應：「不干涉藝人私生活。」

據悉，李玉璽、吳心緹在拍戲期間就已經相互來電，工作人員不但都看在眼裡，他們也從不避諱在公眾場合示愛，日前在首映記者會上，還大方玩起「安全之吻」，就連在接受訪問時，兩人也是不斷打情罵俏，前不久他們上三立《完全娛樂》，更可看出端倪。

李玉璽（上）與吳心緹因演出《惡作劇之吻Miss In Kiss》傳出假戲真做。（王牌娛樂提供）

他們與宮以騰為宣傳新戲，一同上SpeXail的以綸及明杰主持的《完全娛樂》，現場還挑戰狀況劇，吳心緹飾演剛放學的少女，卻遇到宮以騰的騷擾，李玉璽此時立馬衝上前，吳心緹則像個小女人一樣躲在他的背後。

後來還原《惡作劇之吻Miss In Kiss》劇情，安排吳心緹昏倒在地，李玉璽則要將她一把抱起，只不過他姿勢調整到一半，突然一時興起玩起摔角，竟把吳心緹壓制在地，兩人直接在地上滾來滾去，不但笑果十足，現場也充滿濃濃的曖昧氛圍。吳心緹被問到在「通告單上看到玉璽或以騰，會比較想拍哪一天的戲」，她先是露出尷尬為難的表情，接著害羞選擇李玉璽。

李玉璽（右）與吳心緹錄《完全娛樂》宣傳新戲，現場演出情境劇。（擷取自YouTube） 李玉璽（右）與吳心緹錄《完全娛樂》宣傳新戲，現場演出情境劇。（擷取自YouTube） 李玉璽（右）與吳心緹錄《完全娛樂》演出情境劇，突然一時興起玩起摔角。（擷取自YouTube） 李玉璽（右）與吳心緹錄《完全娛樂》演出情境劇，突然一時興起玩起摔角。（擷取自YouTube） 李玉璽（右）與吳心緹錄《完全娛樂》演出情境劇，突然一時興起玩起摔角。（擷取自YouTube）