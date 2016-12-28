限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

李玉璽吳心緹爆過夜情 節目玩摔角曖昧藏不住

2016/12/28 21:09

李玉璽與吳心緹錄《完全娛樂》宣傳新戲，現場演出情境劇。（翻攝自youtube）

〔記者吳志偉／台北報導〕李玉璽與吳心緹在新版《惡作劇之吻Miss In Kiss》詮釋新版植樹和月琴，成為新一代的「樹琴CP」，戲裡的感情似乎延燒到戲外，今天爆出吳心緹到李玉璽家吃宵夜，男女在住處共度時間長達13小時，對此李玉璽的經紀人表示，是剛好李玉璽的媽媽煮了宵夜，所以邀請吳心緹到他家吃，擔心女孩子晚上一個人很危險，所以讓她留宿客房，並強調李玉璽目前專注在工作，沒心思談戀愛；吳心緹的經紀人則回應：「不干涉藝人私生活。」

據悉，李玉璽、吳心緹在拍戲期間就已經相互來電，工作人員不但都看在眼裡，他們也從不避諱在公眾場合示愛，日前在首映記者會上，還大方玩起「安全之吻」，就連在接受訪問時，兩人也是不斷打情罵俏，前不久他們上三立《完全娛樂》，更可看出端倪。

李玉璽（上）與吳心緹因演出《惡作劇之吻Miss In Kiss》傳出假戲真做。（王牌娛樂提供）

他們與宮以騰為宣傳新戲，一同上SpeXail的以綸及明杰主持的《完全娛樂》，現場還挑戰狀況劇，吳心緹飾演剛放學的少女，卻遇到宮以騰的騷擾，李玉璽此時立馬衝上前，吳心緹則像個小女人一樣躲在他的背後。

後來還原《惡作劇之吻Miss In Kiss》劇情，安排吳心緹昏倒在地，李玉璽則要將她一把抱起，只不過他姿勢調整到一半，突然一時興起玩起摔角，竟把吳心緹壓制在地，兩人直接在地上滾來滾去，不但笑果十足，現場也充滿濃濃的曖昧氛圍。吳心緹被問到在「通告單上看到玉璽或以騰，會比較想拍哪一天的戲」，她先是露出尷尬為難的表情，接著害羞選擇李玉璽。

李玉璽（右）與吳心緹錄《完全娛樂》宣傳新戲，現場演出情境劇。（擷取自YouTube）李玉璽（右）與吳心緹錄《完全娛樂》宣傳新戲，現場演出情境劇。（擷取自YouTube）李玉璽（右）與吳心緹錄《完全娛樂》演出情境劇，突然一時興起玩起摔角。（擷取自YouTube）李玉璽（右）與吳心緹錄《完全娛樂》演出情境劇，突然一時興起玩起摔角。（擷取自YouTube）李玉璽（右）與吳心緹錄《完全娛樂》演出情境劇，突然一時興起玩起摔角。（擷取自YouTube）

相關新聞

推薦新聞
影星張盈真 驚傳心臟病驟逝 影星張盈真 驚傳心臟病驟逝
2016/12/28 21:31
隋棠老公3句話 引上萬網友反省「如何當個父母」 隋棠老公3句話 引上萬網友反省「如何當個父母」
2016/12/28 21:25
徐乃麟救援吳淡如失敗 燙手山芋換他接！ 徐乃麟救援吳淡如失敗 燙手山芋換他接！
2016/12/28 21:20
李玉璽吳心緹爆過夜情 節目玩摔角曖昧藏不住 李玉璽吳心緹爆過夜情 節目玩摔角曖昧藏不住
2016/12/28 21:09
她勝Baby劉亦菲受封中國最美 網軍崩潰：搞笑吧 她勝Baby劉亦菲受封中國最美 網軍崩潰：搞笑吧
2016/12/28 20:58
全世界最沒良心的動物？呂文婉：前夫！ 全世界最沒良心的動物？呂文婉：前夫！
2016/12/28 20:55
郭書瑤害羞依偎GD 最萌身高差超可愛 郭書瑤害羞依偎GD 最萌身高差超可愛
2016/12/28 20:49
吳克群喊退有隱情 暴哭否認憂鬱症 吳克群喊退有隱情 暴哭否認憂鬱症
2016/12/28 20:48
跨年沒伴 解婕翎薄紗徵男友 跨年沒伴 解婕翎薄紗徵男友
2016/12/28 20:45
徐佳瑩攻蛋賣光 歌迷哀號喊加場 徐佳瑩攻蛋賣光 歌迷哀號喊加場
2016/12/28 20:05
小馬突卸外景主持棒！ 坦言累了乏了 小馬突卸外景主持棒！ 坦言累了乏了
2016/12/28 19:54
林真亦剪開迷彩服 高雄車展爆乳 林真亦剪開迷彩服 高雄車展爆乳
2016/12/28 19:52
怕年輕人不認識 邰正宵跨年唱搖滾搏感情 怕年輕人不認識 邰正宵跨年唱搖滾搏感情
2016/12/28 19:35
（影音）郭雪芙變身喪屍 工作人員：被咬也甘願 （影音）郭雪芙變身喪屍 工作人員：被咬也甘願
2016/12/28 19:16
（影音）楊麗花霸氣回歸 舉辦海選找接班 （影音）楊麗花霸氣回歸 舉辦海選找接班
2016/12/28 18:49
王彩樺為戲不補妝 網友驚呼：大嬸妳哪位？ 王彩樺為戲不補妝 網友驚呼：大嬸妳哪位？
2016/12/28 18:47
梅艷芳逝世13年 愛徒暴哭這麼做 梅艷芳逝世13年 愛徒暴哭這麼做
2016/12/28 18:45
台灣尋求競爭力 施振榮開的處方是這味 台灣尋求競爭力 施振榮開的處方是這味
2016/12/28 18:38
章子怡1家四口同框 愛女抓周竟抓到... 章子怡1家四口同框 愛女抓周竟抓到...
2016/12/28 18:23
柯佳嬿放閃「找到熱茶」 坤達回應了！ 柯佳嬿放閃「找到熱茶」 坤達回應了！
2016/12/28 17:54
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.