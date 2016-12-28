限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

徐乃麟救援吳淡如失敗 燙手山芋換他接！

2016/12/28 21:20

小嫻（左）和徐乃麟（右）將卸下《女人要有錢》的主持棒。（合成圖，翻攝自小嫻臉書、資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕作家吳淡如原先以鑑定寶物的節目《女人要有錢》打出一片天，不過因為該節目收視下滑，今年8月她遭到撤換，改成徐乃麟和小嫻接棒。當時，徐乃麟還曾對頗有微詞的吳喊話說，節目本來就是開開停停，要她「看開點」。怎料，今日就爆出，徐乃麟和小嫻也將被換角，由謝祖武和「花花」張嘉雲接棒！

吳淡如之前遭到《女人要有錢》撤換。（翻攝自吳淡如臉書）

根據《聯合報》報導，《女人要有錢》接下來將更名為《女人要有錢之武花教主》，由謝祖武和花花主持，節目形式改走「美妝以及健康養生」的路線，前者主要由名模花花負責、後者則是謝的專業，雖然還保留原節目名，但實際上節目內容早已不復當時。而徐乃麟和小嫻這個月初也已經錄完最後一集，之後將不再進棚錄影。

謝祖武（左）、花花（右）將成為《女人要有錢》的新主持人。（合成圖，翻攝自謝祖武、花花臉書）

對於接下變更形態後的女人要有錢，新主持人花花認為和資深大前輩謝祖武合作相當緊張，直呼「他演過的戲比我吃過的飯還多」，更誇武哥這些年來都沒變。此外，這也是兩人繼電視劇《我家是戰國》之後再度合作，能否成功擦出火花、引起觀眾共鳴，還需要再靜待觀察。

相關新聞

推薦新聞
艾莉絲臉書1年未曬老公合照 原因是... 艾莉絲臉書1年未曬老公合照 原因是...
2016/12/28 18:44
莉亞公主過世 迪士尼頭痛了 莉亞公主過世 迪士尼頭痛了
2016/12/28 15:11
感嘆袁惟仁載妹又逼賣房？前妻：能丟的就都丟 感嘆袁惟仁載妹又逼賣房？前妻：能丟的就都丟
2016/12/28 15:44
前夫再婚小9歲上班族 方文琳：我已找到最好的自己 前夫再婚小9歲上班族 方文琳：我已找到最好的自己
2016/12/28 16:32
李進良被爆扶正田欣 小禎曬照「舊事已過...」 李進良被爆扶正田欣 小禎曬照「舊事已過...」
2016/12/28 16:06
小模多次進出李進良診所？小禎這樣說... 小模多次進出李進良診所？小禎這樣說...
2016/12/28 16:28
為跨年狂練舞 38歲濱崎步操出F罩杯 為跨年狂練舞 38歲濱崎步操出F罩杯
2016/12/28 13:26
隋棠老公3句話 引上萬網友反省「如何當個父母」 隋棠老公3句話 引上萬網友反省「如何當個父母」
2016/12/28 21:25
徐乃麟救援吳淡如失敗 燙手山芋換他接！ 徐乃麟救援吳淡如失敗 燙手山芋換他接！
2016/12/28 21:20
喬治麥可驟逝 男友泣喊：他很期待過耶誕 喬治麥可驟逝 男友泣喊：他很期待過耶誕
2016/12/28 14:20
全世界最沒良心的動物？呂文婉：前夫！ 全世界最沒良心的動物？呂文婉：前夫！
2016/12/28 20:55
廖家儀暫緩第四胎 遭嗆只能當小四 廖家儀暫緩第四胎 遭嗆只能當小四
2016/12/28 18:46
王彩樺為戲不補妝 網友驚呼：大嬸妳哪位？ 王彩樺為戲不補妝 網友驚呼：大嬸妳哪位？
2016/12/28 18:47
母女失散17年 G奶正妹下海拍AV「尋母」！ 母女失散17年 G奶正妹下海拍AV「尋母」！
2016/12/28 18:37
（影音）楊麗花霸氣回歸 舉辦海選找接班 （影音）楊麗花霸氣回歸 舉辦海選找接班
2016/12/28 18:49
畢書盡曝18歲辛酸史 「想從天橋跳下去」 畢書盡曝18歲辛酸史 「想從天橋跳下去」
2016/12/28 14:52
章子怡1家四口同框 愛女抓周竟抓到... 章子怡1家四口同框 愛女抓周竟抓到...
2016/12/28 18:23
巨石強森變身超人勁敵 《鋼鐵英雄2》亮相？ 巨石強森變身超人勁敵 《鋼鐵英雄2》亮相？
2016/12/28 15:14
「奇蹟巨乳」H奶鈴木富奈美不來了！ AV女王緊急登台救援 「奇蹟巨乳」H奶鈴木富奈美不來了！ AV女王緊急登台救援
2016/12/28 16:17
雪莉約會嘴開開 吃相獲讚直爽女神 雪莉約會嘴開開 吃相獲讚直爽女神
2016/12/28 17:47
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.