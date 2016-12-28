徐乃麟救援吳淡如失敗 燙手山芋換他接！

小嫻（左）和徐乃麟（右）將卸下《女人要有錢》的主持棒。（合成圖，翻攝自小嫻臉書、資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕作家吳淡如原先以鑑定寶物的節目《女人要有錢》打出一片天，不過因為該節目收視下滑，今年8月她遭到撤換，改成徐乃麟和小嫻接棒。當時，徐乃麟還曾對頗有微詞的吳喊話說，節目本來就是開開停停，要她「看開點」。怎料，今日就爆出，徐乃麟和小嫻也將被換角，由謝祖武和「花花」張嘉雲接棒！

吳淡如之前遭到《女人要有錢》撤換。（翻攝自吳淡如臉書）

根據《聯合報》報導，《女人要有錢》接下來將更名為《女人要有錢之武花教主》，由謝祖武和花花主持，節目形式改走「美妝以及健康養生」的路線，前者主要由名模花花負責、後者則是謝的專業，雖然還保留原節目名，但實際上節目內容早已不復當時。而徐乃麟和小嫻這個月初也已經錄完最後一集，之後將不再進棚錄影。

謝祖武（左）、花花（右）將成為《女人要有錢》的新主持人。（合成圖，翻攝自謝祖武、花花臉書）

對於接下變更形態後的《女人要有錢》，新主持人花花認為和資深大前輩謝祖武合作相當緊張，直呼「他演過的戲比我吃過的飯還多」，更誇武哥這些年來都沒變。此外，這也是兩人繼電視劇《我家是戰國》之後再度合作，能否成功擦出火花、引起觀眾共鳴，還需要再靜待觀察。