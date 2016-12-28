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星二代AV出道作被罵紅 變下半年賣座冠軍

2016/12/28 21:34

坂口杏里外型可愛，處女作卻遭到不少惡評。（翻攝自坂口杏里推特）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本已故女星坂口良子的女兒，25歲的坂口杏里，因為太愛上牛郎店，把媽媽留給她的遺產花光光，甚至還因此欠下500萬日幣的債款。她為了還清一屁股債，決定下海拍攝AV，孰料處女作品遭到網友強烈惡評，抨擊她身材乾癟，臉蛋不好看，不過日前日本下半年的AV銷售榜出爐，坂口杏里出乎意料逆轉勝，靠著處女作拿下冠軍，網友忍不住揶揄：「那些評論家真是口嫌體正直啊！」

坂口杏里奪下成人網站的AV排行榜冠軍。（翻攝自坂口杏里推特）

坂口杏里為了還債，化名「ANRI」下海拍攝AV，雖然處女作推出後引起廣大討論，卻引來不少負評，之後她更推出寫真作品，仍然遭到網友狠批「修很大」，不過坂口杏里不但沒有退縮，還曾在推特表示，她要成為AV界的TOP1。日前日本成人網站「DMM‧R18」，揭曉2016下半年的AV排行榜上，坂口杏里的首部作品竟然拿下冠軍，讓不少網友看得瞠目結舌，也揶揄其它抨擊過她的網友，雖然嘴巴上說不想看，但是「身體倒是挺誠實」。坂口杏里在知道處女作拿下冠軍後，則開心感謝大家支持。

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