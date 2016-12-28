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她勝Baby劉亦菲受封中國最美 網軍崩潰：搞笑吧

2016/12/28 20:58

林允成為「全球百大美女」中國籍的榜首。（翻攝自林允微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今日，美國電影網站「TC Candler」公布了今年度的「全球百大美女」榜單，去年和前年連續拿下第1名的南韓偶像Nana今年退居第3，台灣女孩周子瑜則勇奪第8。而在中國部分，由第14名的林允名次最高，然而由於她後面還有人氣相當高的Angelababy和劉亦菲，因此此榜單一出，立刻引起了許多網軍的不滿。

林允是「全球百大美女」第14名。（截取自YouTube）

在今年的「全球百大美女」中，中國女星總共入選6位，分別是14名的林允、43名的朱珠、56名的鞠婧禕、79名的劉亦菲和83名的Angelababy，也就是說，憑著周星馳的電影《美人魚》而嶄露頭角的林允，成為了「中國第一美」。

Angelababy（左）和劉亦菲（右）分別為「全球百大美女」第83和79名。（合成圖，翻攝自Angelababy、劉亦菲微博）

然而，此榜單的排名讓許多網軍相當不服，認為林允不該排在baby和劉亦菲的前面，甚至連有「四千年一遇美少女」之稱的鞠婧禕都輸給她，直呼「不懂」、「搞笑吧」。不過，也有人認為林允本來就有一股空靈的氣質，更何況每個人審美觀不同、這個榜單也一向不具有公信力，還有中國網軍強調：「能上榜就很好了，不要攻擊自己人。」

鞠婧禕（左）、朱珠（右）位列「全球百大美女」第56和43名。（合成圖，翻攝自鞠婧禕、朱珠微博）

事實上，不久前，林允才因為外貌有些改變被質疑整型，雖然她事後澄清自己只是戴了「牙模」，但還是被批評變醜、變得毫無辨識度。不過，曾連續兩年拿下第1美頭銜的Nana也是頻頻陷入整型疑雲，因此許多人都認為是不是人工美女沒有這麼重要。

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