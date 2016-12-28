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郭書瑤害羞依偎GD 最萌身高差超可愛

2016/12/28 20:49

瑤瑤外型嬌小可愛，近來轉戰演藝圈表現出色，受到專業人士肯定。（翻攝自瑤瑤臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「瑤瑤」郭書瑤以遊戲廣告出道，無厘頭廣告詞「殺很大」和「童顏巨乳」稱號讓她一夕爆紅，不過後來在接受蔡康永的建議後，封乳轉向戲劇圈發展，非常努力的她表現亮眼，人氣越來越高。雖然現在是大眾偶像，瑤瑤見到喜歡的藝人時，卻和平凡女孩沒兩樣，近日逛街見到南韓夯團BigBang的人型立牌，一秒變成小粉絲，急著想把頭靠在BigBang團長G-Dragon的肩上，讓網友大讚超可愛。

瑤瑤看到G-Dragon的人型立牌，急著上前拍照。（翻攝自瑤瑤臉書）

瑤瑤今天逛街時，在商店裡面看到G-Dragon的人型立牌，雖然手上已經扛了一大袋戰利品，仍然一個箭步上前搶著和立牌合照。原本身材就嬌小的瑤瑤，把頭靠在G-Dragon立牌肩上，超萌身高差讓粉絲看了大讚「好速配」、「妳這樣好可愛啊」，還有網友笑說「誰准妳搶走我的GD的」、「雖然只是人型立牌...可是我也想靠啊～」。

網友大讚她跟立牌合照可愛、幸福，也有網友笑說要她「放開我的G-Dragon」。（翻攝自瑤瑤臉書）

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