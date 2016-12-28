怕年輕人不認識 邰正宵跨年唱搖滾搏感情

邰正宵為追求唱歌夢想放棄當醫生。（中視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕「玫瑰王子」邰正宵暌違16年再度於台灣跨年演出，他在受訪時開心地說：「很久沒在台灣唱跨年，心情既緊張又興奮，也因為跨刀唱了中天戲劇《讓愛飛揚》主題曲，才有機會在跨年與台灣觀眾見面。」

邰正宵表示這次回台灣演唱特別開心，當時他為了追求夢想踏上歌唱這條路，他鼓起勇氣跟當中醫師的父親說他想走音樂，沒想到父親竟然毫不猶豫地答應，事隔多年後，他詢問父親為何當年會讓他追尋夢想，父親不好意思地表示：「那時以為你三分鐘熱度，唱幾個月就不唱了，沒想到一唱就唱了幾十年。」讓他哭笑不得。

邰正宵回台參與台中跨年演出，特地將情歌改編成搖滾曲風。（中視提供）

由中視、中天共同承辦的《2017花Young台中跨年晚會》採雙主場在洲際棒球場和麗寶樂園所舉行， 雖然台中跨年的特色是「搖滾風」，但邰正宵卻是以情歌著稱，他表示：「雖然我都是唱情歌，但骨子裡卻是很搖滾」，但是在這麼多搖滾團體圍繞下他也很擔心地說：「現在年輕的觀眾可能都不知道這些歌曲，甚至有可能不知道他」，所以他特地將這些歌曲改成輕快搖滾風，要讓大家重新認識他。

精彩的《2017花Young台中跨年晚會》請鎖定12月31日中視晚間七點至隔天凌晨一點。